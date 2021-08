Harvassa ellei jopa olemattomissa ovat ne tilanteet, missä ei-metsästävät henkilöt osallistuvat jahtiin paraatipaikalla.

Tässä vaiheessa uuden metsästysvuoden alkua noutavien koirien omistajat ovat koirineen päässeet jo ensimmäisille keikoille kyyhkyjahteihin.

Facebookissa toimivan Suomen Noutajakoirajärjestön noutajapörssiin ilmestyivät ensimmäiset ilmoitukset kesäkuun lopulla. Ilmoituksia jättävät sekä noutajakoiraharrastajat että koirattomat metsästäjät, toiset tarjoutuvat tulemaan apuun riistan talteenottoon ja toiset tarvitsevat apua.

Noutajapörssi on ollut olemassa jo kahdeksan vuotta. Alun perin se löytyi noutajakoirajärjestön verkkosivuilta. Facebookin pörssissä on jäseniä vajaa 3 000. Noutavan koiran tarvetta on toki paljon isommalla joukolla metsästäjiä.

Läheskään kaikki ihmiset eivät käytä sosiaalista mediaa, joten noutavia koiria hommataan seuruejahteihin perinteisen puskaradion kautta tuttujen avustuksella. Tuntemattoman ihmisen kutsuminen jahtiin saattaa myös arveluttaa.

Niillä metsästäjillä, jotka rohkenevat kutsua jonkun tuntemattoman omaan jahtipäiväänsä mukaan, on tuhannen taalan paikka. Heillä on mahdollisuus vahvistaa positiivista metsästäjäkuvaa omalla esimerkillään.

Harvassa ellei jopa olemattomissa ovat ne tilanteet, missä ei-metsästävät henkilöt osallistuvat jahtiin paraatipaikalla. Pääsevät näkemään millaisissa tilanteissa metsästäjä päättää ampua ja tavoitella saalista, milloin ja missä tilanteissa taas jätetään ampumatta.

Pääsevät kuulemaan, fiilistelevätkö metsästäjät hyviä tilanteita, onnistuneita riistalaukauksia, iloitsevat mahdollisesta saaliista ja kiittävät koiraa hyvästä työstä. Vai onko päällimmäisenä mielessä ammuttujen patruunoiden määrä, saaliiksi saatujen lintujen määrän korostaminen tai saalis­lintujen puutteesta johtuva harmi?

Noutavan koiran ohjaaja jakaa varmasti kokemuksiaan jahti­reissulta sekä hyvässä että pahassa muiden noutajaharrastajien kanssa, ehkä muiden metsästäjien ja ainakin muiden ei-metsästävien kanssa. Toivottavasti näissä tarinoissa saalislintujen määrä ei ole ainoa ja tärkein mittari päivän onnistumiselle.

Miltä teidän porukan kyyhky- ja sorsajahti näyttäisi ulko­puolisen silmin? Tohtisitko pyytää matkaan jonkun ulko­puolisen?

Ohilaukausten tai huonojen laukausten pelossa ei kannata jättää vierasta noutavan koiran ohjaaja kutsumatta. Sillä juuri niiden huonojen laukausten ja haavakoiden takia niitä mahdollisesti tuntemattomia koiranohjaajia pitäisi kutsua mukaan.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

Miltä teidän porukan kyyhky- ja sorsajahti näyttäisi ulkopuolisen silmin?