Varo Messi Brestin vasenta laitaa. Siellä luutii Suomen Jere Uronen!

Maailman parhaan jalkapalloilijan Lionel Messin siirtyminen Paris Saint-Germainiin (PSG) oli kyllä futisromantikolle ämpärillinen syyskuun lopun rännänsekaista sadetta niskaan.

Messin siirto olisi voinut tuulettaa jalkapallomaailmaa, mutta hän valitsi kaikkein helpoimman ja turvallisimman vaihtoehdon.

Ja hän todellakin pystyi valitsemaan, sillä PSG sai hänet ilmaisella siirrolla.

Sekin ärsyttää, että jalkapallon mittakaavassa loputtomalla kassalla toimiva PSG säästi siirtosumman. Seuran omistaa qatarilainen sijoitusyhtiö, joka on käytännössä Qatarin valtion hallussa.

Messin arvo on Transfermarkt-sivuston mukaan 80 miljoonaa euroa.

Lisäksi nyt Messistä tuli käytännössä Qatarin erittäin kyseenalaisten MM-kisojen mannekiini. Ainakaan hän ei voi nyt kritisoida kisoja.

Kaikkien eniten harmittaa, että Messi ei testaa urheilullista tasoaan loppuun saakka.

Toki on kiva pelata hyvien pelaajien kanssa, mutta eivät pelikaverit esimerkiksi Manchester Cityssä aivan huonoja olisi olleet. Sen sijaan kilpailu Valioliigan voitosta on todellinen kamppailu, toisin kuin Ranskan liigassa. PSG on ollut kotimaassa ylivoimainen, vaikka viime kaudella tulikin kauneusvirhe ja Lille vei pokaalin.

Nyt suurin osa Messin peleistä on läpihuutojuttuja. Kausi sisältää muutaman tosipelin Champions-liigassa.

Pieni valopilkku on, että Ranskan liigan Brestissä pelaa huuhkaja-sankari Jere Uronen. Hän siirtyi Belgian Genkistä miljoonan euron siirtosummalla. Kannattaa Messi varoa Brestin vasenta laitaa!

Ja kieltämättä kiinnostavaa on myös, miten PSG sai muitakin maailman ehdottomia kärkinimiä ilman siirtosummaa. Maalivahti Gianluigi Donnarumma (arvo 65 miljoonaa), toppari Sergio Ramos (10 miljoonaa) ja keskikenttäpelaaja Georgino Wijnaldum (30 miljoonaa) olivat vailla sopimusta ja siten vapaita siirtymään ilmaiseksi.

Nämä siirrot nokittavat jopa Teemu Pukin (arvo seitsemän miljoonaa) muutaman vuoden takaisen ilmaisen siirron. Toki huippupelaajien arvo joukkueelle on vielä mittaamatta. Jos PSG ei voita Messin aikana Champions-liigaa, on Pukki ollut Norwichille arvokkaampi.

Pukki on tehnyt Englannin divarissa ja pääsarjassa Norwichille 66 maalia kolmen kauden aikana.

Pukin suorituksia Valioliigassa onkin huomattavasti miellyttävämpi seurata kuin PSG:n potkimista Ranskassa. Norwich vaikuttaa melko maanläheiseltä seuralta, joka on tärkeä paikallisille ihmisille.

Valioliigan toinen suomalainen, joka lähtökohtaisesti voi olla kokoonpanossa, on Brentfordin Marcus Forss (arvo 4,5 miljoonaa).

Molemmille suomalaisille voi povata kovaa kautta, sillä heidän seuransa ovat pieniä suurten puristuksessa.

Lisäksi Aston Villassa ja Chelsean sekä Brentfordin nuorten joukkueessa pelaa neljä nuorta suomalaista. Jos joku heistä murtautuu kokoonpanoon Valioliigassa, se olisi aikamoinen temppu.