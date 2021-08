Jouko Kyytsönen Kyllä maalla on mukavaa

Kun metsät ovat vieressä ja samoin sauna ja järvi, on elämä jotenkin mukavampaa.

Korona-ajan suurimpia muutoksia toimistotyöläiselle on etätyön lisääntyminen. Työn teko ei ole enää kaikilla paikkaan sidottu, vaan tietoyhteyksien pelatessa se käy kotona, työpaikalla, autossa, veneessä, maalla, kaupungissa, esikaupungissa tai esimaaseudulla, pienessä ja keskisuuressa pk-yrityksessä tai suuressa ja keskipienessä sk-yrityksessä.

Etätyöhön siirtyminen on onnistunut tutkimusten mukaan hyvin. Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat arvioineet, että suurin muutos on tullut työnantajan suhtautumisessa etätyöhön. Olisihan etätyö monessa paikassa ollut mahdollista jo ennen koronaa ja jossakin sitä jopa suositeltiin, mutta vasta nyt laajasti.

Ongelmiakin on ollut, työntekijät ovat tunteneet itsensä yksinäiseksi tai toisinaan on ollut vaikea tehdä töitä esimerkiksi lasten kiljuessa vierellä. Työnantajatkaan eivät katso hyvällä, kun somessa kehutaan, kuinka työpäivän aikana on saanut koiransa trimmattua. Kaikilla aloilla ei ole aivan helppoa mitata sitä, tuleeko työtä tehtyä vai kuluuko aika johonkin muuhun.

Itse olen tehnyt toimittajan työtä etänä puolentoista vuoden ajan sekä kotona Järvenpäässä että vielä enemmän mökillä Mäntsälässä. Työnantaja on suhtautunut myönteisesti etätyöhön, ja aika helppohan aikaansaannosta on mitata: sen näkee siitä, onko juttu ilmestynyt lehteen tai verkkoon.

Minulle suurimmat edut ovat, että työmatkaan ei kulu aikaa ja että saa asustella maaseudulla.

Kun aiemmin kuljin polkupyörällä ja junalla Helsingin keskustaan Järvenpäästä päivittäin, niin yhteen suuntaan kului nopeimmillaankin 40 minuuttia. Tosin päivän uutiset tuli matkalla luettua.

Nyt mökillä ollessa näkee päivän ja vuoden kierron aivan eri tavalla kuin kaupungissa. Kun metsät ovat vieressä ja samoin sauna ja järvi, on elämä jotenkin mukavampaa kuin kaupungissa. Laulun sanoin: Kyllä maalla on mukavaa. Ehkä viihtymiseen vaikuttaa sekin, että on kotoisin maatilalta.

Sauna tulee lämmitettyä lähes päivittäin, talvella myös takka ja äskettäin liityin paljupolskjjoiden kasvavaan joukkoon. Kun on tehnyt metsänhoitotöitä ja rakenteilla on ollut aitta, laituri ja pari kolme terassia niin kiirettä on pitänyt, rautakaupat saaneet asiakkaita ja kansantalous kasvanut.

On etätyössä huonojakin puolia. Vapaa keskustelu työkavereiden kanssa sekä työ- että muista asioista on vähentynyt, vaikka se olisi mukavaa ja työn kannalta hyvinkin tärkeää.

Luken tutkijoiden mukaan monipaikkaisuus on kasvanut kohisten, eli töitä tehdään muualla kuin toimistossa. Se parantaa maaseutupaikkakuntien toimeentuloa. Monipaikkaisuutta ei kuitenkaan ole otettu yhteiskunnan suunnittelussa huomioon. Suurten kaupunkien MAL- eli maankäyttösopimukset lisäävät asuntoja kaupungeissa ja suuntaavat valtion rahaa niihin. Voi kysyä, onko veronmaksajien rahat oikein suunnattu, jos ihmiset asuvat muualla.

Jatkossa varmaan yleistyy työ, jota tehdään sekä työpaikalla vaikka kerran–pari viikossa ja loput kotona tai missä kukin töitä tekee.