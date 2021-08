Urheilu-uutisissa on paljon kiinnostavia jalkapallouutisia. Se kertoo, että taso on noussut, kerrottavaa riittää.

Urheilussa huippuhetket ovat tietenkin koko touhun suola. Niistä pääsee nauttimaan silloin tällöin ja ne tarjoavat hupia ja viihdettä kaikelle kansalle riippumatta siitä, onko koko lajia ikinä tullut seurattua.

Monen lajin ongelma kuitenkin on, että huippuhetkien ulkopuolella huomio on mitätöntä. Lajin kiinnostavat ilmiöt ja henkilöt jäävät pimentoon.

Näin oli Suomessa pitkään myös jalkapallon kohdalla. Mutta nyt näyttää siltä, että suunta on muuttunut.

Yksi merkki on median suhtautuminen. Jalkapallosta tehdään juttuja säännöllisesti ja pelaajien otteita seura­joukkueissa seurataan säännöllisesti. Jopa Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa, jos ei nyt usein, niin ainakin silloin tällöin jalkapallosta.

Uutisoinnin taustalla on toki myös tason nousun seurauksena tullut uutisaiheiden lisääntyminen. Tässä muutama viime päivien uutinen, jotka kertovat suomalaisen jalkapallon rintaman leveydestä.

36-vuotias maalivahti Niki Mäenpää pelasi uran ensimmäisen Italian pääsarjanottelun. Pitkän ja vakaa ammattilaisuran tehnyt Mäenpää nousi vielä vanhoilla päivillä yhden Euroopan huippusarjan joukkueen avaukseen. Samalla selvisi, että Lauri Ala-Myllymäki on loukkaantunut.

Natalia Kuikka kerää kunniaa Yhdysvalloissa. Se ei jalka­palloa seuraaville ole yllätys, mutta kiinnostaa, että Kuikan seura Portland pärjäsi Euroopan huippujoukkueita vastaan. Portland voitti sekä viime vuosien ykkösjoukkue Lyonin että hallitsevan Champions Liigan mestarin Barcelonan.

Kuikka valittiin koko turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Siinä ei enää montaa parempaa pelaajaa ylipäänsä ole. Naisilla on EM-kisat edessä ensi kesänä ja siellä valokeila osoittaa Kuikkaan.

Syntymäkaupunkini Jyväskylän jalkapalloylpeys Kampuksen Dynamo voitti futsalissa Gibraltarin mestarin 14–3. Dynamo tarvitsi 10 maalin voiton, jotta jatkopaikka Mestarien liigan pääkierrokselle aukeni. Dynamo on rakentanut huippu­joukkueen ja seitsemän maajoukkuemiestä pelaa Keski- Suomessa. Se tietää hyvää mahdollisuutta valmistautua ensi tammikuun EM-kisoihin.

Kuvailisin tilannetta jotakuinkin niin, että jalkapallo­kulttuurissa on Suomessa saavutettu perustaso. Seuraava taso on, että Suomelle on tavallista kamppailla arvokisa­paikasta loppusuoralle saakka. Sitä mitataan nyt syksyllä ja ensi keväällä miesten MM-karsinnassa.

Sen ottelut pelataan vielä EM-joukkueen rungolla, mutta pian pitää löytyä uusi kapteeni, mitat täyttäviä toppareita ja tervejalkaisia laitapakkeja. Uudistumisen tarve on jalka­pallossa loputon.

Lopulta kulttuurin vahvuudesta kertoo eniten se, miten selvitään vaikeista ajoista ja saadaan taso pidettyä ihmisten vaihtuessa.

Futsalissa Jyväskylän Kampuksen Dynamo eteni mestareiden liigan pääkierrokselle.