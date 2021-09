Roman Schatz Metsä on aina näkynyt taiteessa mystisenä paikkana, mutta nyt puilta halutaan oppia

Terveestä metsästä on tullut esikuva sairaalle ihmiskunnalle.

"Elomme vaelluksen keskitiessä ma harhaelin synkkää metsämaata, polulta oikealta poikenneena.”

Näin Eino Leino suomensi Dante Alighierin Jumalaisen Näytelmän ensimmäiset säkeet. William Shakespearen Kesäyön Unelmassa puolestaan neljä nuorta häävierasta eksyy metsään, joutuu keijujen kepposen uhriksi ja menee päästään ja sydämestään sekaisin. Sherwoodin metsissä sankaroi lainsuojaton Robin Hood, ja Tylypahkan uusia oppilaita varoitetaan heti kättelyssä menemästä kiellettyyn metsään. Nalle Puh ystävineen asustaa Puolen hehtaarin metsässä.

Moni maailmankuulu saaga alkaa tai tapahtuu metsässä. Grimmin saduista scifi-elokuviin kaikki noudattavat suurin piirtein samaa kaavaa: metsä on joskus idyllinen, joskus vaarallinen, mutta aina maaginen paikka – tila, missä ei ole polkuja, missä tavalliset säännöt eivät päde ja missä voi tapahtua mitä tahansa.

Cézanne, Watteau, Van Gogh, Klimt, Halonen – metsämaisemien maalaaminen on kuvataiteilijoille kulttuurista, ilmastovyöhykkeestä ja aikakaudesta riippumatta yleinen pakkomielle. Twin Peaks, Päätön ratsumies, The Blair Witch Project, Platoon, Tarzan – miltä ne näyttäisivät, jos niistä retusoitaisiin puut pois? Ja miltä suomalainen musiikki kuulostaisi ilman niitä? Laulu- ja soittoperinteeseemme kuuluvat kappaleet Sä muistatko metsätien, Hiljainen metsä, Savolainen metsä, Keltainen metsä ja Sininen metsä. Meillä on Metsä-marssi, Metsän tanssi ja jopa Tango metsässä.

Viidakkokirjasta metsäradioon ja Punahilkasta psykoanalyysiin, metsä on aina näytellyt keskeistä roolia taiteessa ja toiminut yhtenä sen tärkeimmistä inspiraation lähteenä. Piirrettyjä, sävellettyjä ja tanssittuja puita on maailmassa varmasti enemmän kuin eläviä.

Mutta tähän asti metsä on toiminut lähinnä tarinoiden taustana, näyttämönä ja tapahtumapaikkana. Nyt sen rooli saattaa olla muuttumassa; vuonna 2015 saksalainen metsänhoitaja Peter Wohlleben julkaisi viihdyttävän tietokirjan nimeltä Das geheime Leben der Bäume, Puiden salattu elämä. Kirjasta tuli valtava myyntimenestys ja se käynnisti ennennäkemättömän buumin.

Pandemian aikana metsäaiheisten kirjojen tarjonta on Keski-Euroopassa kasvanut miltei räjähdysmäisesti. Markkinoille on tulvinut lyhyessä ajassa niin tieteellisiä kuin taiteellisia metsää käsitteleviä teoksia. Kirjakauppojen hyllyt ovat pullollaan patikointi-, marjastus- ja sienestyskirjoja. Suurikokoiset metsäaiheiset kuvateokset myyvät kuin häkä, ja jopa stressaantuneille koululaisille löytyy nykyään metsämeditaatio-oppaita.

Uutta on, että melkein kaikki teokset lähestyvät metsää samalla tavalla: niissä puut ovat yksilöitä, jotka elävät täydellisessä vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristönsä kanssa. Ne ovat tasa-arvoisia, tasapainoisia ja hyvin verkottuneita. Metsäyhteisö kuvaillaan ideaalina vastakonseptina globaalien uhkien alla romahtavalle maailmalle.

Edelleen metsää siis romantisoidaan ja mystifioidaan, mutta enää se ei ole pelkkä kulissi, vaan pääosan esittäjä. Metsä halutaan ottaa vakavasti, enää sinne ei kuvitella keijukaisia eikä kentaureja, vaan nyt itse puut ovat sankareita. Terveestä metsästä on tullut esikuva sairaalle ihmiskunnalle. Puilta voimme oppia elämää.

Tämä on loogista sikäli, että nykyään yli puolet meistä asuu kaupungeissa ja näkee puita enää aidattuina ja metsiä enää olohuoneessa 4K-resoluutiolla, mielellään upeasti droneilla kuvattuina.

Antiikin ajan roomalaiset muuten uskoivat, että sisäänkäynti alamaailmaan, Hadekseen, sijaitsee jossain tiheässä, pimeässä metsässä. Siksi Danten Jumalaisen näytelmän ensimmäinen runo onkin nimeltä Helvetti. Ja runon synkkä metsä, selva oscura, on vertauskuva sille, kuinka tarinan päähenkilö on hukannut tiensä paitsi luonnossa, myös henkisesti ja moraalisesti.

Danten runoelmassa mennään vielä päin helvettiä, mutta uusi, teollisuusmaissa kasvava metsätietoisuus ehtii toivottavasti löytää luonnollisen nerokkaita ratkaisuja ihmiskunnan polttaviin pulmiin.

Katsotaan kumpi ehtii ensin. Kuulemma metsä vastaa niin kuin sille huudetaan.

Kirjoittaja on maahanmuuttajaveteraani ja media-alan sekatyömies.