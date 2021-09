Jos vihreät haluavat olla yksin oikeassa, monipuoluehallitus ei ole heitä varten. Muutkin puolueet ajavat aivan samoja ilmastotavoitteita. Tällöin keinojakin on useita.

Vihreiden päiviä kestänyt ympäristöperformanssi hallituksen budjettineuvotteluissa muistuttaa sosialistisen Itä-Saksan vanhaa kansanviisautta, jossa asioiden todettiin toimivan käytännössä, mutta ei teoriassa.

Parhaillaan elinkeinoelämässä meneillään oleva vihreä siirtymä on niin väkevä voima, että se saattaa yllättää meidät kaikki – tällä kertaa positiivisesti. Sähkö- ja hybridiautojen myynnin kasvu on jopa niin vahvaa, että se murentaa fossiilisten polttoaineiden myynnistä saatavan verokertymän jo lähivuosina.

Jokainen valistunut autonostaja tietää, että halvan bensan ja dieselin aika on ollut ohi jo aikoja siten. Tämä on aivan yhtä hyvin tiedossa kaupungeissa ja maaseudulla. Kun päivittäinen liikkuminen on kuitenkin monille meistä välttämätöntä, polttonesteiden hinnan korotus ei enää nykyisessä tilanteessa tuota samaa hyötyä kuin aiemmin.

Myös autonostajat valitsevat varmasti seuraavaksi ajokikseen ympäristöystävällisemmän ja käyttökustannuksiltaan edullisemman ajopelin, kunhan heillä on vain sen hankintaan varaa.

Samoin öljylämmittäjät tilaavat tällä hetkellä maalämpöä ja ilmalämpöpumppuja tahdilla, johon markkinoilla on vaikea vastata. Hinnat nousevat ja asennuksia on jo vaikea välillä saada.

Maatalouden osalta jokainen valistunut tuottaja on jo vuosia nähnyt, mihin suuntaan kehitys vie. Hiilen sidonta on ollut maanviljelijöille huomattavasti tutumpi asia kuin useammille muille.

Uusi EU:n cap-uudistus vie maataloutta kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Myös vihreiden on otettava kanta siihen, miten se tuottaa tilallisille elannon ja suomalaisille ruokaa.

Koko budjettiriihen terävimmästä sloganista vastasi liikenneministeri Timo Harakka (sd.), joka vihreiden änkyröintiin kyllästyneenä totesi asioiden jo ratkenneen ja tiedusteli, millaisella veronkorotuksella vihreät haluaa muuten hyvän tuloksen kuorruttaa.

Samaa ihmettelee moni muukin. Sen sijaan, että vihreät kertoisi tyytyväisinä hallitusohjelman tavoitteiden toteutuneen, harmittelu jatkuu. Jos he haluavat olla yksin oikeassa, monipuoluehallitus ei ole heitä varten. Muutkin puolueet ajavat aivan samoja ilmastotavoitteita. Tällöin keinojakin on useita.

Osa vihreiden näytöksestä on suunnattu viikonloppuna kokoontuvalle puoluekokoukselle, jossa Ohisalo etsii puolueelleen uutta nostetta. Silti vihreiden kannattaa varoa marginalisoitumista. Myös seuraavat hallitukset tekevät ilmastotoimia ja puolueella on varmasti tässä asiassa edelleen annettavaa. Silti hallitukseen pääsy ei ole vihreille enää itsestäänselvyys.

Myös valtiovarainministeripuolue keskusta voisi ottaa meneillään olevasta talouskehityksestä enemmän irti. Opposition mielestä tavoite voi olla väärin saavutettu, mutta talous kasvaa joka tapauksessa kohisten ja työllisyysastekin kehittyy tavalla, josta harva vielä vuosi sitten edes unelmoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) voisivat aivan hyvin hetken aikaa tuulettaa. Sen aika on silloin, kun maali on syntynyt. Onnen hetki on ohikiitävä, mutta tulevia ongelmia on nyt helpompi ratkaista kuin vielä vuosi sitten näytti.