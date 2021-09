Simo Ralli kertoo elämänsä opeista ja neuvoista. Voit myös kuunnella ne Rallin kertomana.

Äitini täytti juuri 80 vuotta. Ei ikä eikä mikään näinä päivinä. Äiree oli kuin nuoret flikat, kun perhepiirissä juhlimme. Toki käveleminen on jo vähän hankalaa, mutta muuten mennään vanhuuden innolla.

Isäni kuolemasta on aikaa vierähtänyt 10 vuotta. Liian aikaisin joutui lähtemään poikakukkoo, miehen jäärä tuonen maille. Kun isäni lähti, lähti myös jonkinlainen viimeinen ladonlukko, salainen tuki ja turva.

Näin jonkin kaltaisena juhlavuonna aloin muistella, mitä elämänohjeita ja elon neuvoja olen vanhemmiltani saanut. Ja yleensäkin, kuka nuorta teiniä maailmanmenosta opetti.

Isälläni oli tapana huutaa vielä oven suussa, kun nuorena lähdin kotoa rientoihin: ”Pirä sitte ittes miehenä!”

Tämän neuvon voisi nykyaikana nihilistisempi mies tai naisoletettu ottaa seksuaalivähemmistöjen rienaamisena ja sukupuolineutraalisuuden mitätöintinä, mutta ei, isäni oli suvaitsevainen tyyppi.

Koin tuon lausahduksen luottamuksen osoituksena. Mene vaan, mutta muista käyttäytyä ja olla ihmisiksi! Hyvät käytöstavat vievät pitkälle. Vapauksia annetaan, mutta vastuu tulee mukana. Terävä lause joka jäi mieleen. Sukupuolikin on säilynyt jonkinlaisena miehen kuvatuksena.

Toinen lausahdus oli: ”Menkää siipienne mukaasesti.” Tajusin tuon siten, että pitää olla oma ittensä, ei mitään muuta. Tehdä asioita juuri niin kovasti kuin pystyy, mutta ei rehvastellen ja uhoten.

Hyvä neuvo. Riittää kun tekee sen mitä siivet kantaa, mutta ei terhentele ja räpistele turhuuksia kyläteillä. Teot kertokoot, ei tyhjän puhuminen.

Isän neuvot olivat hyvin käsitteellisiä, äidiltäni tuli käytännöllisempiä neuvoja.

Yksi parhaista äidin neuvoista liittyy miehen ja naisen parisuhteeseen.

”Muista että naisen pitää saada aina välillä kälättää ja miehen kuuluu kuunnella suuttumatta rauhassa.”

Loistava neuvo, jos aikoo pidemmässä parisuhteessa naisen kanssa elää! Vielä kun se tuli naisoletetun äitini suusta, neuvo on vielä painokkaampi.

Ja toden totta, olen huomannut että homma toimii. Parempi kuunnella kuin väittää vastaan.

Meidän miesten neuvottelutaidot eivät koskaan yllä naisten tasolle. Parempi kuunnella ja toteuttaa toiveet, kuin aloittaa väittelemään, kun häviämme kuitenkin. Neuvo on kyllä joskus todella vaikea toteuttaa, mutta ehdottomasti kokeilemisen arvoinen!

Toinen äitini neuvo on terveyteen liittyvä ja se myöskin on toiminut loistavasti. Neuvo on: ”Kun pitää molemmat päät puhtaana, pysyy terveenä!”

Siis ei muuta kuin aamuin illoin hammas- ja persepesulle niin ei taudit iske! En tiedä onko geeneistä johtuvaa vai mistä, mutta suuperseotteella eläessäni en kauhean usein ole flunssakuumevuoteella aikaani viettänyt.

Näitä yksinkertaisia elämän ohjeita olen yrittänyt noudattaa, välillä hyvin välillä huonosti.

Nuorena minulla oli toki kolmaskin kasvattaja ja nuoriso-ohjaaja. Se oli Dave Lindholm ja hänen albuminsa Vanha ja uusi romanssi. Loistava kahdeksan biisin levy, jota kuunnellessa sai opin elämään: opin ihmisistä, maailmasta ja kipinän omien laulujen tekoon.

Daven kanssa surin ensimmäiset sydänsurut, pettymykset ihmisiin. Iloitsin pienistä asioista, ymmärsin kuinka maailma makaa.

Osasin jokaisen tekstin ulkoa, ja pulman eteen tullessa huomasin, että ratkaisu löytyy teksteistä tai niiden väleistä. Kannattaa kuunnella!

Kirjoittaja on teuvalainen maanviljelijä ja Elonkerjuu-yhtyeen kitaristi.