Juho Mäkelä Suomi on vahvaa kahvia

"Kokkola oli kyllä aivan hirveä paikka. Ykspihlajassa oli sentään yksi kiva kahvila", näin vuodatti helsinkiläinen kaverini, kun hörpimme vichyä pingispelin tauolla.

Hän oli suunnannut tänä kesänä lomamatkalle kotimaahan monien muiden tavoin. Helsinkiläistynyt savolainen vieraili ensimmäistä kertaa Pohjanmaalla. Hän haukkui suomalaisen ruuan, palveluasenteen ja nähtävyydet maan rakoon. Ravintoloissa oli tarjolla lähinnä hampurilaisia ja hotelliin piti mennä meluisan karaokebaarin kautta. Kaverini tuumi, että Suomi on matkailukohteena laihaa kahvin korviketta verrattuna ulkomaanreissuihin.

Samaan aiheeseen otti provosoivasti kantaa myös Ylen kolumnisti Laura Friman (13.8.). Frimanin mielestä Suomi on onneton matkailumaa. Nimesi hän sentään viisi kivaa paikkaa kotimaassa. Friman myös tokaisi, että suomalaisista ravintoloista saa Etelä-Helsingin ulkopuolella loukkaavan huonoa ruokaa.

Kotimaanmatkailu on noussut kukoistukseen kahtena viime kesänä, kun ulkomaille ei ole vaivatta päässyt. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan yöpymisten määrä majoitusliikkeissä oli heinäkuussa 2021 historian korkein.

Kotimaanmatkailussa on toki sekä plussia että miinuksia. Auto on Suomessa isojen kaupunkien ulkopuolella reissatessa liki välttämättömyys. Kiinnostavien nähtävyyksien ja hyvien ruokapaikkojen löytäminen vaatii hieman salapoliisityötä. Muuten päätyy syömään ketjuravintoloiden usein mautonta sapuskaa.

Maakuntien Suomi on paljon parempi lomailukohde kuin mitä jotkut kriitikot antavat ymmärtää. Kaunista luontoa jokamiehenoikeuksineen ei maailman turistirysissä tavoita. Turvallisuus ja vaivattomuus ovat myös valtteja. Ruuhka-Suomen ulkopuolelle sukeltaminen voi olla myös sivistävää. Vieraiden kielten sijaan eksotiikkaa saa kuuntelemalla erilaisia murteita.

Otetaan käsittelyyn kotiseutuni Pohjanmaa. Kokkolassa on yksi Suomen hienoimmista säilyneistä puutaloalueista. Keskustassa Nerasta ja Rojasta saa mainiota ruokaa, ne päihittävät monet Etelä-Helsingin yliarvostetut ravintolat. Palvelua olen aina saanut lakeuksilla selvällä suomen kielellä. Helsingissä monissa ravintoloissa puhutaan tökerösti vain englantia.

Kehotan myös matkalaisia tutustumaan Pohjanmaan perinteisiin grilleihin, Kauhavalla ja Seinäjoella Samburgerin hampurilaisen salaisuus on Koskenlaskija-juusto. Taidetta rakastavan vaimoni suosikki on Seinäjoella Kalevan navetan hieno kulttuurikeskus. Suosittelen myös tutustumaan kansallispeliin Vimpelissä. Saarikentällä on Vedon peleissä tunnelmaa, käristeet maistuvat, selfien voi ottaa pesäpallopatsaalla ja kahvit Nelimarkasta.

Savon lomareissulla kohokohdiksi nousivat Linnansaaren kansallispuistossa bongattu Saimaannorppa ja pannukahvit nuotiolla. Keskellä Juvan maaseutua oli yllättävä helmi Teehuone, nautimme siellä iltapäiväteen skonsseineen ja piirakoineen. Savonlinnassa miellyttivät laadukkaat antikvariaatit ja rapsakat muikut. Sielu ja ruumis saivat ravintoa.

Suomessa on niin paljon hienoja lomakohteita, että ne eivät yhteen kolumniin mahdu. Myös Kokkolassa on muutakin nähtävää kuin kaverini mainitsema Ykspihlajan kahvila Saha. Kotimaasta ei kannata hakea samoja elämyksiä kuin Berliinistä ja Pariisista. Suomessa on ainutkertaista hohtoa, jonka arvoa emme aina itse ymmärrä.