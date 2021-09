Tiede korjaa erheensä, mutta joskus siihen voi mennä pitkä aika. Näin käy erityisesti silloin, kun vallitsevan käsityksen takana on riittävän suuri auktoriteetti. Kaikkihan tietävät, että lintujen näköaisti on erinomainen, mutta hajuaisti heikko. Vai onko?

Tämän käsityksen takana on John James Audubon (1785-1851), amerikkalainen lintutieteilijä ja taiteilija. Erityisen kuuluisa hän on lintuaiheisista maalauksistaan, joissa linnut ovat luonnollisissa ympäristöissään ja eloisissa asennoissa. Hän menetteli samaan tapaan kuin suomalaiset Wrightin veljekset: tarkkaili ensin lintuja luonnossa ja sitten ampui linnun, jotta pystyisi maalaamaan höyhenpuvun yksityiskohdat oikein. Audubon on maailmalla tunnetumpi kuin Wrightin veljekset, vaikka kyllä Wrightien maalaukset ovat luonnollisempia.

Lintujen hajuaisti kiinnosti Audubonia ja niinpä hän teki kokeen: kätki metsän pimentoon haisevan haaskan ja toi aukealle tuoreen raadon. Niin siinä sitten kävi, että korppikotkat tulivat heti avoimella paikalla olleelle ruholle, mutta eivät piitanneet lainkaan metsän pimennossa olevasta haaskasta. Audubon päätteli yksioikoisesti, että hajuaisti on merkityksetön korppikotkien elämässä. Tämän hän sitten esitti kirjoituksissaan ja maailman lintutieteilijät uskoivat suurta gurua.

Eivät korppikotkat syö mätänevää lihaa – ne syövät tuoretta lihaa ja käyttävät hajuaistiaan paitsi ruoan paikallistamiseen, myös sen laadun arviointiin. Heikko koejärjestely aiheutti sen, että väärä käsitys lintujen hajuaistista eli miltei kaksisataa vuotta. Tämän takia on tärkeätä, että toisetkin tutkijat testaavat kollegansa saamat tulokset. Näin väärät johtopäätökset kumotaan - niin kävi esimerkiksi muutama vuosi sitten kohua nostattaneelle kylmäfuusiolle tai äskettäin Venuksen ilmakehässä havaituille elämän merkeille.

Miten tämä tarina liittyy jokapäiväiseen elämään? Tämän tapaista tiedemaailman harharetkeä voi tietysti käyttää tieteen kyseenalaistamiseen kuten on tehty rokotusten tai ihmisen alkuperän suhteen. Mutta voiko epäilijöiden itsevarmaan julistukseen luottaa, jos heillä ei ole minkäänlaista taustatietoa tai ymmärrystä tieteen menetelmistä? Riittääkö rokotusten vaarallisuuden todisteeksi se, että naapurin veljenpojan serkku kuulemma sairastui heti rokotuksen saatuaan? Kumoaako tällainen huhu tuhansien tieteen tekijöiden tutkimusten tulokset?

Kysymys siitä, mihin voi luottaa, on nyt kenties ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Netti tarjoaa hulvattomasti oikeata tietoa, mutta myös harhakäsityksiä ja tarkoituksella vääristeltyä informaatiota. Väärän tiedon levittäminen – trollitehtailu – on jopa osa kansainvälistä politiikkaa. Tarkoituksena on ohjata äänestäjiä ja poliitikkoja toimimaan trollaajan omien tarkoitusperien mukaisesti.

Ravintolisien ja terveystuotteiden mainoksissa marssitetaan esiin usein yksittäinen ihminen, joka vannoo hyötyneensä kyseisestä tuotteesta. Lisäksi siinä voi olla viittaus tutkimuksiin - yksinkertaisimmillaan vain sanapari ”tutkittu tuote”. Se on mainostajan kannalta turvallinen valinta silloin, kun tutkimuksissa ei ole havaittu mitään hyötyä tuotteen käytöstä. Kun ei kerro mitään tutkimuksen tuloksista, ei anna väärää informaatiotakaan.

On guruja, joilla on kantava ääni, mutta vähän tietoa, mutta myös guruja, jotka tietävät. Ne, jotka vakuuttavat varmasti tietävänsä asian, ovat usein vääriä profeettoja, kun tieteen edustajat taas puhuvat varovaisesti prosenteista ja todennäköisyyksistä. Ketä sinä uskot?

Kirjoittaja on luontokirjailija Savitaipaleelta.

