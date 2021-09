Sekä perussuomalaiset että vihreät pystyvät kertomaan kiinnostavasti asioista, joita kansalaiset pitävät merkittävinä, Samaan on syytä yltää muidenkin. Muuten käy jatkossakin niin, että nämä kaksi puoluetta vievät keskustelua ja muut peesaavat kitisten perässä.

Meneillään oleva uusin kannabis-keskustelu on kiintoisa. Erityisesti vihreitä voi taas kerran onnitella siitä, kuinka hyvin he pystyvät hallitsemaan poliittisen keskustelun agendaa. Nyt koko Suomi on viikon ajan käynyt debattia heidän puoluekokouksensa kannanotosta, jossa esitettiin kannabiksen laillistamista.

Muilta hallituspuolueilta ei tukea aloitteelle ole tullut. Myös oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus omaa nuorisojärjestöään lukuun ottamatta suhtautuvat asiaan kriittisesti. Myös vihreät tietävät, ettei asia oikeasti etene. Ei ainakaan vuosiin.

Vihreät osaavat kuitenkin jotain sellaista, jota muut perinteiset puolueet eivät osaa. Viikoittaisia kannabiksen käyttäjiä on THL:n mukaan noin 35 tuhatta (HS 15.9). Silti julkisesta keskustelusta saa helposti kuvan, jossa käytön oletetaan olevan paljon laajempaa. Joka tapauksessa asia on nuorille hyvin tuttu.

Meille vähän vanhemmille aihepiiri on jo huomattavan jännittävä. Siksi se myös nuoremmissa ikäpolvissa synnyttää intohimoja.

Kannabiksen laillistaminen olisi konkreettinen teko, jolla valtaapitävää ikäluokkaa ja heidän arvojaan voidaan horjuttaa. Debatti muistuttaa hyvin paljon menneiden vuosikymmenien keskiolutkeskusteluja ja muita alkoholipolitiikan vapauttamiseen liittyviä taistoja.

Kiintoisa piirre kannabiskeskustelussa on kuitenkin, että harva liberalisointia kannattava kertoo itse haluavansa käyttää kannabista laillisesti.

Kaverin puolesta kysellään.

Vihreidenkin argumentaatiossa korostetaan huolta päihdeongelmaisten saamasta hoidosta, Ylen A-studiossa maanantaina puolueen tuore varapuheenjohtaja Atte Harjanne painotti monen kertaan, ettei nykyinen järjestelmä toimi.

Epäselväksi jäi kuitenkin, miten tilanne paranisi tulevaisuudessa, jos kannabiksen käyttäjiä kaiken todennäköisyyden perusteella tulisi lisää. Tähän ei ole vihreillä vastausta, eikä ole juuri muillakaan.

Olennaista on, halutaanko kannabiksen käyttöä edelleen hillitä huumehaittojen ehkäisemiseksi vai annetaanko pössyttelylle periksi ja toivotaan parasta. Vihreiden lisäksi tähän kysymykseen joutuvat vastaamaan muutkin puolueet.

Samaan aikaan, kun muut perinteiset puolueet pyrkivät pohtimaan, miten saada aikaan kestävää talouskasvua ja työllisyyskehitystä, korjata kestävyysvajetta, tiivistää EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa tai muuten vain pitää hyvinvointiyhteiskunta pystyssä, vihreät keskittyvät aiheisiin, jotka kiinnostavat ja puhuttelevat erityisesti nuoria.

Tätä voi pitää populismina, mutta ei kannata.

Ne aihepiirit, joista nuoret ovat nyt kiinnostuneita, ovat politiikan agendalla myös seuraavina vuosina. Myös muilla puolueilla on oltava niihin vastauksia. Ja vielä parempi olisi, jos perinteiset puolueet myös pystyisivät muodostamaan politiikan agendaa ihan itse.

Muuten käy jatkossakin niin, että maahanmuuton ongelmiin keskittyvät perussuomalaiset ja ympäristöaiheita painottavat vihreät vievät keskustelua ja muut peesaavat kitisten perässä.

Sekä perussuomalaiset että vihreät pystyvät kertomaan kiinnostavasti asioista, joita kansalaiset pitävät merkittävinä. Samaan on syytä yltää muidenkin.