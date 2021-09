Nuorissa on tulevaisuus, mutta kyllä meillä aikuisillakin on työsarkaa. Meistä pitäisi kasvaa yhtä nohevia leiriohjaajia opastamaan nuoria eräasioiden pariin kuin nykyiset ohjaajat ovat.

Olen tehnyt useampia juttuja lasten ja nuorten eräleireistä sekä erilaisista eräpäivistä. Nämä ovat olleet aina hyvän mielen juttukeikkoja. Osallistujien ilo ja into ovat olleet käsin kosketeltavia, samoin kuin ohjaajien hyväntuulisuus ja ylpeys tehdystä työstä.

Omat ekaluokkalaiseni osallistuivat elokuun alussa Joensuussa järjestetylle MiniMetso-leirille kaverinsa kanssa. Vasta tämän kokemuksen jälkeen oivalsin kuinka valtava ilon ja innon määrä oikeasti onkaan.

Leiriohjelmaan sisältyi sekä uutta että jo tuttua asiaa tytöille. Leirin paras anti näin äidin näkökulmasta oli kuitenkin jossain muualla kuin asiasisällöissä, vaikka arvokkaita osioita ovat nekin.

Oli hienoa, miten sujuvasti ekaluokkalaiset sujahtivat itseään vanhempien leiriläisten porukkaan ilman sen suurempia jännityksiä. Hienointa oli kuitenkin kuulla ja aistia miten luontevaa ja innostavaa oli ollut ylisukupolvinen yhteispeli jo varttuneiden ja harmaantuneiden leiriohjaajien kanssa.

Enkä voi olla ylpeilemättä, että lapseni ampuivat ekoaseammuntakilpailussa toiseksi ja kolmanneksi parhaat pisteet. Toivottavasti he onnistuvat säilyttämään saman asenteen tekemiseen vielä vanhempanakin: tarttumaan rohkeasti haasteisiin vieraissa porukoissa.

Olen kuullut useita kertoja aikuisilta naisilta, itse asiassa liian monta kertaa, että he eivät halua ampua, jos paikalla on miehiä, tai ainakaan muita miehiä kuin ohjaaja.

Syitä voi toki olla monia, mutta toivottavasti ne eivät liity siihen, että ei kehtaa ampua miesten edessä. Toisaalta syy arkailuun voi olla inhimillinen, jos on saanut kannustuksen sijaan nälvimistä pojilta tai miehiltä vastaavanlaisissa tilanteissa, kun yrittää jotain perinteisesti miesten ”työksi” miellettyä.

Minulla on vahva luotto nuoriin ja siihen, että kankeat ajatusmallit sekä huonot toimintatavat ovat jo monelta osin muuttuneet.

Nuorissa on tulevaisuus, mutta kyllä meillä aikuisillakin on työsarkaa. Meistä pitäisi kasvaa yhtä nohevia leiriohjaajia opastamaan nuoria eräasioiden pariin kuin nykyiset ohjaajat ovat. Siinäpä on sarkaa kerrakseen. Omien lasten into ampua kasvoi leirin jälkeen entisestään ja mikä tärkeintä, minulle annettiin tärkeä tehtävä. ”Jos Antero, Sirpa ja Jouko järjestävät uusia leirejä, ilmoitathan äiti meidät sitten leirille!”

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

