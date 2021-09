Kolumnisti Eveliina Kutila luki kouluterveyskyselyn tuloksia ja totesi, että oma nuoruus alkoi heikompine viestintävälineineenkin vaikuttaa lähes naiivin seesteiseltä ja huolettomalta.

Sain itseni kiinni ajatuksesta, että olisipa kivaa olla nuori tässä ajassa. Leikittelin ajatuksella, millaista se voisi olla. Nuorten maailma vaikuttaa nyt paljon edistyneemmältä ja hauskemmalta kuin, mitä se oli 1990-luvulla.

Kadehdin nuorten käytössä olevia kommunikaatiovälineitä. Yhteydenpito on paljon vaivattomampaa kuin lankapuhelimella. Vaihto-oppilasvuoden kuulumiset kuulee heti, eikä niitä joudu odottelemaan viikkotolkulla. Ulkomailla asuvaan ihastukseen voisi nyt pitää yhteyttä helposti ja halvalla.

Nuoret tänään ovat ihan eri tavalla avoimia kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. He uskaltavat puhua asioista, vieläpä niiden oikeilla nimillä. Myös heidän tunnetaitonsa ovat eri tasolla kuin vanhempiensa. Muutama sukupolvi eteenpäin ja saamme sanoa hyvästit jurottavat suomalaiset -myytille.

Heille maailma on vielä isommin auki kuin yhdellekään aiemmalle sukupolvelle. Mahdollisuuksia on enemmän kuin ikinä ja tietoa niistä tarjolla sitäkin enemmän. Me emme voineet kysyä Googlelta tai somessa muiden kokemuksia päätöksenteon tueksi. Tuntuu uskomattomalta, että itse hain jatko-opintoihin puhtaasti hakuoppaiden tarjoaman tiedon pohjalta.

Luettuani uusimman kouluterveyskyselyn tuloksista palasin kuitenkin takaisin maan pinnalle. Oma nuoruus alkoi vaikuttaa lähes naiivin seesteiseltä ja huolettomalta. Ulkonäköpaineiden ja koulustressin kanssa toki kipuiltiin muutama vuosikymmen sitten, mutta nyt mittakaava on ihan eri.

Jo 16-vuotiaana pitäisi tietää, missä ammatissa aikoo leipänsä tienata ja osata valita oikeat aineet. Olin abivuoteen asti onnellisen kujalla siitä, mitä haluaisin isona tehdä. Lukion kurssit valitsin sen pohjalta, mikä kiinnosti juuri silloin. Valintojen tekemistä ei tänä päivänä helpota toisen asteen opintojen jälkeen edessä olevien mahdollisuuksien paljous.

Ysärillä epäterveitä ulkonäköesikuvia tarjoilivat Beverly Hills 90210 -sarjan langanlaihat näyttelijät ja lehtien sivuilla esiintyvät "heroin chic" -mallit. Nyt nuorten silmien eteen vyöryy somessa jatkuvana virtana epätodellisia kuvia. Pahinta on, että kuka tahansa voi netissä kommentoida mitä tahansa ja miten tahansa.

Puhelimesta on yhteydenpitovälineen sijasta tullut kummallinen rinnakkaistodellisuus, jossa ihmisten moraali ja etiikka ovat vinksahtaneet. Nuoret kertovat törkyviestien olevan käytännössä arkipäivää somessa. Aika harvalle tuli aikoinaanmieleen lähetellä tuntemattomille etanapostilla omien sukuelintensä kuvia.

En sittenkään haluaisi olla nuori tässä ajassa, vaikka ajatusleikki olikin hauska. Aika kullatkoon nuoruusmuistot. Tässä hetkessä on parempi keskittyä omiin nuoriimme. He tarvitsevat ja ansaitsevat kaiken apumme luoviessaan läpi entistä ankarampien nuoruuden myrskyjen.

Kirjoittaja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiedottaja.