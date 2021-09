Joukkueiden sosiaalinen kontrolli ehkäisee väkivaltaa jalkapallokentillä silloin, kun tuomari epäonnistuu.

Sydäntäni lähellä oleva alasarjajalkapallo on tänä syksynä ylittänyt uutiskynnyksen. Turussa käytiin todelliset turpa­käräjät ja media tarttui skandaaliin.

Tilanne oli ilmeisen vakava. Toinen joukkue ja tuomarit lukittautuivat pukukoppeihin ja poliisi tuli paikalle usean partion voimin. Pelaaja joutui sairaalaan. Pahoinpitelyjä tutkitaan.

Hyvä että herättää huomiota. Väkivaltaisesti käyttäytyvät pelaajat ja joukkueet eivät nimittäin ole mikään uusi asia alasarja­futiksessa. Nytkin osapuolena olevalla joukkueella on pitkä historia väkivallasta ja monella pelaajalla aiempia pelikieltoja takana.

Julkinen huomio myös pakottaa Palloliiton reagoimaan. Nyt rangaistukset väkivallasta ovat kaikkien nähtävissä ja niiden keveyttä kritisoitiin laajasti. Esimerkiksi Turun Erotuomarikerho pitää rangaistusten tasoa riittämättömänä kitkemään väkivaltaisia pelaajia.

Kerho suosittaa, että sen erotuomarit boikotoivat jatkossa väkivaltaisten joukkeiden pelejä.

Alasarjafutiksessa on paljon väkivaltaa, joka ei päädy otsikoihin. Yleensä tilanne ei eskaloidu tappeluksi, vaan pelaajat ymmärtävät laskea kierroksia ja peli jatkuu.

Osaksi väkivallan syynä on pelin luonne. Jalkapallo on kamppailupeli ja kovatkin kontaktit ovat sallittuja. Niissä on kuitenkin tarkat rajat, joiden ulkopuolella sama teko on rangaistava.

Koska pelaajien taso alasarjoissa on kirjava, käsitys rajoista voi olla hämärä. Esimerkiksi oikea taklaus koetaan vääräksi ja kostetaan.

Tällaisissa tilanteissa tietenkin korostuu tuomarin rooli. Ei käy kateeksi, niin herkällä alueella taiteilua se on. Pitää antaa pelata, mutta sitten tunnistaa hetki, jolloin puuttua korostetusti pitääkseen tilanteen hallinnan itsellään.

Kuten pelaajat, myös tuomarit eivät aina ole alasarjoissa kovin korkeatasoisia. Turun nujakan valossa aika kiinnostava oli erään tämän kesän tuomarin näkemys, jonka mielestä vastustajan lyönti ei ollut riittävän väkivaltainen. Pelaaja kosti läimäyttämällä kämmenellä naamaan ja sai keltaisen kortin.

Siinä oli kyllä tilanne, että kylmästi punaista korttia ja pois kentältä. Tilanne kuohui joukkueen mielissä ainakin puoli tuntia. Jostain sellaisista ne rähinät alkavat. Pelaajien pitää pystyä vaatimaan tuomarilta riittävän jämäkkää otetta. Vaatimus on kova mutta reilu. Tuomarin johtajuus kentällä on yksi jalkapallopelin kulmakivi.

Yleensä riskialttiit joukkueet ovat tiedossa. Niiden peleihin Palloliiton pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Siten liitto voisi tukea tuomareita paremmin.

Yksinkertaisia keinoja on olemassa. Esimerkiksi tuomari voisi kertoa selvästi joukkueille paikalla olevasta erotuomaritarkkailijasta, joka seuraa myös pelaajia. Tänä kesänä tarkkailija on ollut useassa pelissä, mutta siitä ei ole kerrottu. Toinen keino ovat pelikiellot. Toistuvasta väkivaltaisesta käytöksestä, pitäisi sulkea ulos pelistä kokonaan. Pelikieltojenkin määrittelyssä tarkkailija tuomarin apuna olisi hyödyksi.

Nyt paljon on joukkueiden sosiaalisen kontrollin varassa. Kun tuomarilta alkaa tilanteen hallinta kadota, ymmärtävät pelaajat yleensä hillitä itseään ja myös toisiaan. Aina näin ei ole, sillä pelaajien taustat ovat kirjavia ja esimerkiksi vaikea elämäntilanne voi etsiä purkukanavaa.

Onneksi kuitenkin poliisia tarvitaan jalkapallo­kentillä harvoin.

Turussa tuomarit vaativat väkivaltaisten pelaajien sulkemista jalkapallon ulkopuolelle.