Suuri vedenpaisumus hävittää Turun ja koko Lounais-Suomen alleen, oletteko valmiit?

Perniöläinen kartanonherra ja innokas tähtientuntija Robert Bremer osaa ennustaa tähdistä. Marsin, Venuksen ja maan keskinäisestä asennosta hän näkee onnettomuuden ja sen tarkan päivän. Myös sen, että vedenpaisumuksen saa aikaan neljä päivää kestävä lämmin rankkasade.

Pelko ja vavistus valtaa herkkäuskoisimmat Turun seudulla, kun Bremer levittää ennustustaan. Monet myyvät polkuhintaan omaisuuttaan ja tekevät lähtöä kaupungista, vaikka media yrittää saada järkeä turkulaisten päihin.

Kartanonherra itse on varustautunut hyvin: hän on rakentanut perhekunnalleen Nooan arkkia muistuttavan laivan, jossa hän aikoo odottaa kyyhkysen tuomaa puun lehvää.

Aurinkoinen alkusyksyn päivä Teijon entisen ruukin mailla on vienyt yllättäen aikamatkalle parinsadan vuoden taakse, vuoteen 1826.

Tarinaa kartanonherra Bremeristä kertoo suntio, joka päästää meidät piipahtamaan erikoiseen pieneen kirkkoon siellä pidettyjen häiden jälkeen.

Saman kiehtovan tarinan ovat luultavasti kuulleet parina viime vuonna lukemattomat kotimaanmatkailijat. Heidän määränsä on täälläkin noussut koronan myötä uusiin lukemiin, kertovat paikalliset.

Vaikka pandemia on ihmiskunnalle yhdenlainen kirous, lähimatkailulle se on ollut jonkinlainen siunaus. Sen siunauksen soisi jatkuvan. Moni on löytänyt kiehtovia kohteita, joihin ei olisi ehkä koskaan tutustunut ilman koronaa.

Koronan vuoksi Teijon kirkon ympärille on pystytetty kylttejä, jotka kertovat kirkon syntytarinan ja vaiheet. Matkailijoiden on ollut turvallista tutustua niihin kirkkoa kiertämällä. Pariin sataan vuoteen mahtuu uskomattomia vaiheita.

Satunnainen piipahdus pienen kivikirkon luona sai mielen lumoutumaan: että täällä on tämmöistä, enpä ole tiennyt!

Se myös pisti taas kerran ajattelemaan, miten rikas matkailumaa Suomi on. Erilaisia ainutlaatuisia kohteita ja tarinoita on lukemattomia. Lumoutuakseen ei ole pakko lentää merten taa.

Aika näyttää, pitääkö kotimaanmatkailun suosio pintansa. Syytä olisi, sillä ilmastonmuutos ei pandemian myötä ole kadonnut. Vaikka korona ei enää estäisi kaukomatkailua, paluuta entiseen ei ole.

Sitä paitsi löytöretket lähelle kannattavat, lukemattomat kiehtovat tarinat odottavat.

Takaisin tarinaan Turun vedenpaisumuksesta.

Ennustettu päivä tuli, mutta lämpimän rankkasateen sijaan satoi vain hiljalleen lunta. Eikä se ollut mitenkään erikoista, elettiin helmikuuta.

Kartanonherra myönsi laskeneensa väärin. Paattia hän käytti myöhemmin tavaran kuljetukseen ja säilytti sitä välillä Aurajoessa. Bremerin arkiksi turkulaiset sitä ilkkuivat.

Katkeruuden sijaan Bremerin mielen täytti kuitenkin kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Turku lähiseutuineen ei tuhoutunutkaan. Kiitokseksi hän halusi rakennuttaa kirkon.

Bremerin itsensä suunnittelema, kiinalaista pagodia jäljittelevä erikoinen pieni kirkko nousi kylän yläpuolelle kohoavalle kummulle. Se vihittiin käyttönsä vuonna 1830.

Kannattaa käydä katsomassa.