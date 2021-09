Aimo Vainio Lahna on hyvää! – Ensi kesänä unohdan uistelun ja kalastan katiskalla lahnoja ja ahvenia

Lahnojen kalastamisessa on se etu, että tiedän missä niitä lymyilee.

Niin sanottujen alempiarvoisten kalojen arvostusta on viime aikoina koitettu parantaa. Aivan syystä, sillä esimerkiksi lahna on savustettuna aivan erinomaista. Samoin särkisäilyke ruisleivän kanssa on oikein hyvää.

Meidän maalla savustetulla lahnalla on pitkät perinteet.

Kun olin lapsi, setäni toi rannasta höyryävää herkkua ja käärön ympärille keräännyttiin kalaa närppimään. Se oli sananmukaisesti sormiruokaa. Silloin lahnat olivat muistini mukaan suuria, joten ruotoja oli helppo vältellä.

Nyt aikuisena ajattelin pitkään, että koitan kalastaa kuhaa ja isoja ahvenia. Idea oli hyvä, mutta ruokapöytä pysyi tyhjänä. Kuhaa on tuosta lahdelta joko vaikea saada, tai sitten en osaa. Totuus lienee jostain väliltä, sillä kyllä tällä vaivalla pitäisi jo vahingossa saada joskus kuha.

Sitten keväällä saatiin kaksi isoa lahnaa. Ne savustettiin ja pöydässä lapsuus palasi mieleen. Lahna olikin oikein hyvää.

Lahnassa on myös se etu, että tiedän, missä niitä lymyilee. Edesmenneen setäni katiskapaikoista tiedämme yhden ja siitä aika usein saa saalista.

Jostain syystä siinä kaislikon mutkassa on lahnoja usein. Muualla rantaviivalla kalakanta koostuu enemmän särjistä, ahvenista ja hauista.

Haukisuhteeni on seuraava elvytettävien listalla, sillä niitäkin katiskaan ui varsin usein. Hauentorvet ovat yleensä myös parahultaisen kokoisia. Ei liian suuria, vaan sopivia.

Jostain syystä en ole niitä ottanut juuri ruuaksi, vaan ne ovat päässeet jatkamaan kalan elämää.

Kokemusperusteisen kalapohdinnan johto­päätös ensi kesää varten on seuraava: Lopetan tai ainakin vähennän uistelua ja alan istua ongella. Hankin pari katiskaa lisää, joiden avulla kalaa saa paljon helpommin. Näillä toimilla aion saada järvikalaa pöytään toistuvasti satunnaisuuden sijaan.

