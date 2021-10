Rolling Stones on esiintynyt Suomessa yhteensä kuusi kertaa, viimeksi A Bigger Bang -kiertueen yhteydessä Helsingin Olympiastadionilla elokuussa 2007.

Nyt saa tää jo riittää!

Nyt saa tää jo riittää!

Viimeinen kerta tää olla saa.

Jo riittää on Carola Standertskjöldin (1941–1997) levyttämä käännösversio The Rolling Stones -yhtyeen kappaleesta The Last Time vuodelta 1965.

Suomenkielisen tekstin Rollari-hittiin kirjoitti Jussi Raittinen, jonka luotsaaman Boys-yhtyeen kanssa Carola laulun levytti. Näppejään klassikosta ei malttanut pitää erossa myöskään tamperelainen Popeda. Se tulkitsi kappaleen parikymmentä vuotta myöhemmin nimellä Laitimmainen kerta.

Olla en voi tyytyväinen,

olla en voi tyytyväinen.

Kaiken saan, tunnen vaan.

Rauhaa saa milloinkaan.

Rollareiden voimakaksikko Mick Jagger ja Keith Richards on innostanut suomalaisartisteja monilla muillakin biiseillään.

Aiemmin mainittu Jussi Raittinen käänsi Eero-veljensä kanssa suomeksi yhtyeen ehkä tunnetuimman kappaleen Satisfactionin. Sana ”tyydytys” oli kuitenkin 1960-luvun Suomessa sen verran arveluttava, että laulun nimi kääntyi muotoon Tyytymätön.

Selvästi rohkeampi oli Pertsa Reposen käännös En saa mistään tyydytystä, jonka levytti Kirka vuonna ’75.

Mutta aina äidilleen

suo silloin sen.

Mä kyyneleitten seuraan jään.

Herkempää osastoa Rolling Stonesin tuotannosta edustaa puolestaan As Tears Go By, jonka Anneli Sari levytti nimellä Osanani ovat kyyneleet (1964).

Laulun suomenkielinen teksti oli sanoittajalegenda Reino Helismaan käsialaa.

Kaija Kärkisen ja Ile Kallion versio 90-luvun puolivälistä oli nimeltään Kyynelhelmet.

Rolling Stones on esiintynyt Suomessa yhteensä kuusi kertaa, viimeksi A Bigger Bang -kiertueen yhteydessä Helsingin Olympiastadionilla elokuussa 2007.

Ensi kerran brittiyhtye vieraili maassamme 1965, jolloin se konsertoi Yyterin juhannusjuhlissa. Esiintyminen sujui hyvin, vaikka kirkumista ja lievää hysteriaa Lontoon pitkätukat aiheuttivatkin.

Ensi vuonna 60 vuotta täyttävä yhtye aloitti syyskuussa pandemiatauon jälkeen uuden kiertueen, tosin ilman äskettäin menehtynyttä alkuperäisjäsentä, rumpali Charlie Wattsia.