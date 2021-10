Maailma on vieraantunut järkevästä ravinnon hyödyntämisestä.

On erikoinen tunne seistä syksyisellä pihamaalla, kun yli lentää tuhansista valkoposkihanhista koostuva, rauhoitettu "matto" hanhia. Ei siis mitään järkeä miten paljon valkoposkihanhia mahtuu taas Iittiläiseen peltotilkkuun!

Ei ole kuulkaa turvaväleistä tietoakaan niissä kekkereissä, kun hanhet kasaantuvat tuohon lähipelloille kaakattamaan, syömään pellosta kaiken minkä irtoaa ja kakkaamaan kaiken sitten aikalailla takaisin peltoon.

Luin jostain, että ruokaileva hanhi ulostaa muutaman minuutin välein. Se selittää sotkun minkä jättävät jälkeensä.

Kun maalaisjärjellä miettii, tuntuu aivan idioottimaiselta, että niitä ei saa tämän vapaammin metsästää. Mutta eläinlajien suojelu on sellainen juttu, että sitä pitää ajatella erittäin pitkissä aikajanoissa.

Kun puhutaan sadoista vuosista, pystyy hahmottamaan sen skaalan millaisissa määrissä laji voi edelleen tarvita suojelua.

Mutta saa siitä silti puhua ja minä olin ainakin iloinen, kun kuulin että tänä vuonna pelloilta voidaan karkottaa ja ampua yli 15 tuhatta lintua. Mutta sitä minä en ymmärrä, että se ei saa olla metsästystä! Siis hetkinen?

On ihan ok, että te kaverit ammutte niitä lintuja karkotusmielessä pelloillenne, mutta olisi paras, jos jättäisitte ne raadot sinne peltoon hetkeksi ja hävittäisitte ne sitten hautaamalla tai polttamalla niitä "siihen tarkoitukseen sopivissa" uuneissa.

Siis että hanhia nippuun ja lapio käteen tai hanhet takakonttiin ja halpa retki eläintuhkaamoon?

Anteeksi vain, mutta ihan järjetön määrä työtä ja tuloksena sama tuhatpäinen hanhilauma naapurin pellossa ja no joo, ehkä jokunen hanhi vähemmän.

Miten tämä maailma on niin vieraantunut järkevästä ravinnon hyödyntämisestä? Varmaan on olemassa jotain taudin, tai metsästykseen liittyvää intoilun pelkoa tai joku muu järkevä selitys, mutta minulle se näyttäytyy paitsi pikkutarkkana säädösten laatimisena, myös ihan puhtaana tuhlaamisena.

Jos täällä voi ja saa metsästää ja syödä sorsia, niin miksei näitäkin? Samat taudit ja aika samanlainen laji metsästyksellisesti kuitenkin kyseessä.

Välihuomautuksena pakko muuten sanoa, etten ole nähnyt moneen vuoteen yhtäkään villisorsaa, kun siis puistojen pullasorsia ei lasketa. Niitä silti riittää metsästettäväksi aina vaan. Jos olisin sorsa, sanoisin että epäreilua.

Juuri kun olin alkanut unohtaa sen älyttömän faktan, että valtaosa munivista kanoista päätyy lyhyen munintaelämänsä päätteeksi kaatopaikalle eikä pataan.

Se jos mikä, on hyvä esimerkki siitä, että ihmiset ovat tulleet nirppanokiksi. Kuulemma tällaisen kanan liha ei mene kaupaksi, kun on totuttu broileriin? Tuossa kohtaa minä kolmen lapsen äitinä sanoisin, että höpö höpö, samaa kanaa se on. Nyt syötte nämä ensin pois ja sitten saatte lopuksi broileria, jos jää nälkä.

Luulisi muuten Helsingin hipstereiden innostuvan munintauransa päättäneiden kanojen lihasta. Kaikenlaistahan jännää siellä isolla kirkolla suuhun pistetään, ihan vain koska on eettistä tai hiilivapaata.

Myös valkoposkihanhi voisi olla hitti, koska kuten kaikki tietävät, riista on edelleen todella in. Pitäisikö meidän suomalaisten siis opetella vain olemaan vähän ovelampia ja alkaa tulkita ohjeita vapaammin?

Minusta ainakin "linnun hävitystarkoitukseen sopiva uuni" voisi nopeasti tulkita ihan vain hyväksi ravintolauuniksi.