Juho Rahkonen Kasvissyönti on sukupolvikysymys – tutkimukset ennakoivat muutoksia suomalaisten ruokavalioon

Kasvissyönnin lisäämisellä on monenlaisia hyviä vaikutuksia terveyteen ja ilmastopäästöihin, muistuttaa kolumnisti Juho Rahkonen

Olin männä kesänä lomamatkalla Ranskassa. Sehän kuuluu Välimeren kulttuuripiirin maihin, joissa päivällinen syödään keskiyöllä. Niinpä Italian-matkojeni tapaan tältäkin reissulta jäi mieleen jatkuva nälkä.

Oi sitä autuutta, kun paluumatkalla välilaskupaikassa Münchenissä sain vihdoin eteeni kunnon braatvurstit kera höyryävän hapankaalin ja tujun sinapin – ja ihan lounasaikaan.

Toisaalta Ranskassa ja Saksassakin pisti silmään se, että kun ruokaa lopulta sai, siinä oli yllättävän vähän salaatteja ja vihanneksia. Suomessa olen tottunut siihen, että varsinkin työpaikkojen lounasbuffeteissa on ensin metrikaupalla toinen toistaan herkullisempia kasvispohjaisia ruokia ja vasta sen jälkeen lihoja ja kalaa.

Tämä on oikea järjestys, sillä kasvissyönnin lisäämisellä on monenlaisia hyviä vaikutuksia terveyteen ja ilmastopäästöihin – kunhan lautasella on mahdollisimman paljon kotimaassa tuotettuja kasviksia eikä mitään kaukomailta lennätettyä soijaa tai vesisyöppöjä avokadoja.

Eläinproteiineja tarvitaan edelleen, mutta kyllä aiempaa kasvipainotteisemmalla ruokavaliolla satakiloinen äijäkin pysyy liikkeessä.

Taloustutkimuksen tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan yli puolet – 54 prosenttia – suomalaisista vastaa myöntävästi kysymykseen ”haluaisitko lisätä kasvipohjaisen ruuan osuutta ruokavaliossasi?” 30 prosenttia vastaa tähän ”ei”.

Erityisen paljon kasvissyönnin lisääminen kiinnostaa nuoria: 15–25-vuotiaista lähes 80 prosenttia olisi tai on kiinnostunut syömään kasvisruokaa, jos sitä olisi helposti saatavilla esimerkiksi pikaruokana.

Kiinnostus kasvisruokaa kohtaan on sitä vähäisempää, mitä iäkkäämmästä vastaajasta on kyse: yli 65-vuotiaista harvempi kuin joka neljäs on kiinnostunut kasvisruuasta.

Tällä haavaa 7 prosenttia suomalaisista on kasvissyöjiä ja 2 prosenttia vegaaneja ja enemmistön ravintomieltymykset ovat muutenkin lihapitoisia, mutta nuorten asenteet ennakoivat, että kasvisruuan osuus ruokavaliossa kasvaa lähitulevaisuudessa merkittävästi.

Ranskan-matka muistutti myös eräästä tärkeästä asiasta, joka helposti unohtuu täällä kotimaassa: Suomessa on nykyisin todella hyvä ja monipuolinen ruokakulttuuri.

Kirjoittaja on perheenisä, Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja ja luontokuvaaja Nurmijärveltä. Hän tarkkailee joka toinen viikko palstalla suomalaista yhteiskuntaa.

Lue lisää Juho Rahkosen kolumneja