Nykyiselle pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle on tullut tavaksi, että monet hankalat asiat ratkaistaan puolueiden puheenjohtajien kesken niin sanotussa viisikossa. Nimi tuo mieleen tuotteliaan englantilaisen lasten- ja nuortenkirjailijan Enid Blytonin. Hän on kirjoittanut yli 600 kirjaa, ja yksi hänen tunnetuimmista kirjasarjoistaan on 21-osainen Viisikko.

Viisikko tutustutti minutkin kirjojen maailmaan. Neljän sisaruksen ja koiran muodostaman viisikon seikkailut ovat nykymittapuulla arvioituina kesyjä, mutta ne olivat kuitenkin jännittäviä, vaikka lopputulos oli ennalta arvattavissa.

Oli jotenkin hienoa seurata, kuinka nerokkaasti sisarusparvi ratkaisi seikkailujensa lomassa rikoksia ja arvoituksia. Niin kiire seikkailemisen kanssa kirjoissa ei ollut, etteikö eväitä ehditty syödä ja inkivääriolutta juoda.

Marinin johtama hallitus on joutunut esikuvansa tavoin monen kiperän tilanteen eteen. Niin vaikeaa asiaa ei kuitenkaan ole tähän mennessä kuitenkaan tullut eteen, etteikö sitä viisikko olisi – alkuperäisen viisikon tavoin – onnistunut ratkaisemaan. Monesta vaikeasta tilanteesta huolimatta hallituksen kaikkia eväitä ei ole vielä syöty. Sanojen syömistä sen sijaan on tapahtunut erityisesti viime aikoina sitäkin enemmän.

Viime viikolla hallitus joutui taas syömään sanansa ja perumaan päätöksensä.

Hallitus päätti viime kevään budjettikehysriihessä ja syksyn budjettiriihessä, ettei Veikkauksen tuottojen vähentymistä korvata ensi vuoden budjetissa täysimääräisesti edunsaajille. Leikkausten ei pitänyt olla kenellekään yllätys. Asiasta nousi kuitenkin hirveä meteli, kun tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoi viime viikolla, mitä hallituksen ja viisikon kevään kehysriihessä sopimat Veikkaus-leikkaukset käytännössä tarkoittavat.

Kulttuurin edustajien nostattama meteli sai pääministerin hyppäämään laukalle. Hän ilmoitti suoraan SDP:n haluavan, että kulttuurileikkaukset perutaan. Myös muiden Veikkauksen edunsaajien tilanteeseen oli Marinin mielestä haettava ratkaisua. Pääministerin mukaan Kurvinen ei olisi saanut kertoa, mitä hallituksen ja viisikon kaksi kertaa tekemät päätökset käytännössä tarkoittavat.

Kurvisesta yritettiin väkisin tehdä tarinan konna. Hänestä tuli kuitenkin kaikkien Veikkauksen voitoista rahaa saavien tahojen sankari, eikä viisikosta, joka ryntäsi pääministerin johdolla perumaa päätöksiään hylätyt budjettiraamit kaulassaan.

Rahaa löytyi jälleen yllättäen budjetin sisältä. Ylimääräistä rahaa on löytynyt aiempien päätösten perumisen seurauksena jo aiemmin muun muassa Suomen Akatemialle ja Poliisille. Kukaan ei varmaankaan vastusta, että valtiolta löytyy rahaa hyviin tarkoituksiin. Moni on kuitenkin huolissaan, mistä kaikki raha tulee ja pitääkö ne joskus maksaa takaisin.

Entisessä maailmassa rahan tolkuton painaminen johti ennemmin tai myöhemmin massiiviseen inflaatioon. Sen seurauksena raha ei aina ollut edes seteliin käytetyn paperin arvoista. Nykyään kaikki on ehkä toisin, koska raha ei ole enää paperia, vaan bittejä.

Hallitusviisikko on kirjoittanut Blytonin Viisikko -sarjaan uuden osan. Sen nimi on Viisikko löytää aarteen. Siitä riittää ammennettavaa kaikille. Ensin tietenkin niille, jotka huutavat koviten ja osaavat käyttää sosiaalista mediaa.

Toivottavasti viisikon löytämän aarteen todelliset omistajat eivät tule perimään omiaan korkojen kanssa takaisin. Vai onko viimein löydetty pohjaton aarrearkku?