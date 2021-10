Kun koronapandemia alkoi, hyvin nopeasti keskuudessamme oli tavallista enemmän todella päteviä epidemiologeja.

Laidunkauden loppu on ollut raaka monelle lampurille susien takia. Se ei ole riittänyt, että lampureiden on pitänyt kerätä laitumilta tapettujen eläinten raatoja ja etsiä loukkaantuneita eläimiä, heidän on pitänyt myös ottaa vastaan mollausta.

Kun koronapandemia alkoi, hyvin nopeasti keskuudessamme oli tavallista enemmän todella päteviä epidemiologeja. Kun sudet aiheuttavat huolta, murhetta ja vahinkoja tuottajille, keskuudessamme on yhtäkkiä tavallista enemmän riistabiologi-eläintuottajia, jotka opettavat muille miten elää.

Eläimet käsketään ottaa sisään, neuvotaan hankkimaan laumanvartijarotuisia koiria ja kehotetaan vahtimaan eläimiä paremmin.

Kun maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa ilveksen metsästyskiintiön, samaiset riistabiologit antavat lausuntoja, joissa he ihmettelevät, miksi ilveksiä edes metsästetään?

Lännen pienten hirvieläinten kannanhoidon voisi heidän arvioidensa mukaan jättää suurpetojen hoidettavaksi. Siitä huolimatta, että tutkittua tietoa suurpetojen pienten hirvieläinten ravintokäytöstä tarvittaisiin sekä tutkijoiden että ministeriön mukaan lisää.

Eri luonnonsuojelutahot vaativat kesän jäljiltä hanakasti heti tappavien rautojen kieltämistä. Samat tahot, jotka seuraavassa virkkeessä vaativat kohennusta vesilintujen heikkoon tilanteeseen. Näillekin kieltopyynnöille oli saatavilla näkyvyyttä.

Samanaikaisesti luonnonhoitotöihin ja tutkittuun tietoon perehtyneet tahot yrittivät saada omaa viestiään läpi ja kertoa, että heti tappavat -raudat ovat välttämätön väline haitallisen vieraslajin minkin poistoon.

Asiantuntijuus, tiedonhankinta ja omien mielipiteiden muokkaus perustellun ja pätevän tiedon perusteella ovat kokeneet inflaation. Toisen ihmisen asemaan asettuminen on lähes mahdotonta.

Kollega teki viime viikolla uutisen tohmajärveläisestä naudanlihantuottajasta, jonka tilan navetasta todennäköisesti sammuvat valot ensi keväänä. Suunnitelmat uudesta navetasta on jo hylätty. Tilan 50 nurmihehtaaria on siirretty hanhipelloiksi. Muuttomatkalla nurmilla ruokailevat valkoposkihanhet vetivät pisimmän korren, rehujen haaliminen tuotantoeläinten ruuaksi on käynyt liian haastavaksi.



Joku kynnys ylittyi. Moni kaikkien alojen asiantuntija älysi olla hiljaa, äänessä olivat eniten ne, jotka olivat pahoillaan ja surullisia naudanlihantuottajan sekä hänen elinkeinon harjoittamisen estymisen vuoksi.

