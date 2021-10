Osaan luistella hyvin ja maila pysyy kädessä, kai se siitä lähtee, ajattelin kun kompuroin kaukaloon.

Viime talven pipolätkäkausi tuotti tälle talvelle yllättävän harrastuksen. Minua pyydettiin mukaan oikeaan jääkiekkojoukkueeseen.

Ajatus oli yllättävä, sillä kaukalosta koettuna laji on minulle täysin vieras. Olen toki peliä katsonut satunnaisesti ja tiesin säännöt suurin piirtein, mutta suoraan sanottuna olin ajatellut: eihän se mitään jalkapalloa ole.

Jostain syystä olin aina suhtautunut jääkiekkoon yliolkaisesti. Luultavasti siksi, että en ole sitä koskaan pelannut. Rutinoituneena alasarjapalloilijana lähdin tietenkin ennakkoluulottomasti kokeilemaan.

Esinäytöt annettiin siis pipolätkässä ja varsinainen try out oli harjoituspelissä. Osaan luistella hyvin ja maila pysyy kädessä, kai se siitä lähtee, ajattelin kun kompuroin kaukaloon. Muistin ottaa teräsuojat pois.

Jälkeenpäin kaveri kysyi somekuvasta, mitä vastaan protestoin. En tiennyt protestoivani, mutta vastasin, että talibania. Ilmeisesti polvisuojat tai sukat luistimen etu- tai takaläpän sisällä on protesti jotain vastaan.

Läpäisin try outin, vaikka tuskin huouin itsevarmuutta. Toisaalta en pahasti tyrinytkään ja pystyin suurin piirtein pitämään siniviivalla kiekon hyökkäysalueella. Sain jopa lopussa jo pari syöttöä omille. Alussa toki tyydyin purkamaan ja aktiivisesti hankkiuduin heti kiekosta eroon. Mutta mukavaa oli!

Nyt takana on jo kaksi matsia. Varusteiden pukeminen on jo rutiinia, joskin hartiasuojien saaminen oikein on hieman kuin pakkopaidassa rimpuilua. Ehkä ne on sittenkin vähän liian pienet.

Vielä pitää muistaa hankkia juomapullo, jossa on pilli tai josta voi ruiskuttaa vettä. Ristikon irrottaminen kestää liian kauan ja ilman sitä en suostu pelaamaan. Jos entisestä urasta jääpallomaalivahtina on jotain tapoja jäljellä, niin se on naama edellä tilanteisiin meneminen.

Lätkässä korostuvat kiinnostavasti eri asiat kuin jalkapallossa. Nopeat ratkaisut, kamppailuoveluus ja yhteistyö pakkiparin kanssa ovat jääkiekkoa, kun jalkapallossa pitää miettiä enemmän koko joukkueen peliä ja voimien jakamista koko pelin ajaksi.

Vapauttavinta on ollut pelin nopea rytmi tiheine vaihtoineen. Jalkapallossa kamppailun jälkeen joutuu juoksemaan lisää, mutta jääkiekossa pääsee väännön jälkeen huilille. Se tarkoittaa, että kohta suurin osa voimista on palautunut ja on valmis uuteen kamppailuun.

Haastavinta on puolustajana päivystää siniviivan tuntumassa ja yrittää pitää kiekko hyökkäysalueella. Siinä vastuu on suuri. Mietin, voiko pakille tulla siniviivakammo, kuten lukkarille pesiksessä voi tulla lautaskammo.

Harrastesarjassa ei saa taklata, mikä on edellytys, että lajiin voi ulkopuolelta hypätä. Silti kamppailu on suoraa ja selkeää. Vääntää pitää ja mailaa käyttää. Se sopii minulle, sillä pidän yksinkertaisesta pelistä. Sama kiekon kanssa: lätty haltuun ja heti liikkeelle.

Vapauttavinta jääkiekossa on ollut pelin nopea rytmi tiheine vaihtoineen. Välillä pääsee huilaamaan.