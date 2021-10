Yötaivaalla taivaanrannassa oli himmeä valo, josta lähti kolme valokeilaa maahan. Katsoin sitä pitkään ja mietin elämää avaruudessa.

Olen nähnyt ufon. Se tapahtui Keski-Suomen maaseudulla joskus 1990-luvulla aamuyöllä. Ajoin taksia ja vein asiakkaan ravintolasta kotiin maaseudulle. Käännyin kaupunkiin päin, mutta pysähdyin haukkaamaan happea ja kuselle.

Taukopaikka oli peltoaukealla mäen päällä ja nostin katseeni ylös. Taivaanrannassa näkyi iso epätarkka valo, josta lähti kolme valonsädettä alaspäin. Yksi suoraan ja kaksi viistoon.

Valo oli kaukana, eikä siellä päin ollut astutuskeskuksia tai hiihtokeskuksia. Siinä sitten seisoin ja mietin, mikä tuo nyt sitten voi olla. Ennen kännykkäaikaa mukana ei tietenkään ollut kameraa. Eipä sillä mitään olisi tehnytkään, himmeän valon kuvaaminen pimeässä on hyödytöntä ilman ammattilaisen välineitä ja taitoa.

Nyt kun asiaa miettii, ei ihme, että erilaisista ufo-havainnoista on niin epämääräistä materiaalia, vaikka kuvauskalusto on kehittynyt. Koetapa kuvata liikkuvaa valoa pimeässä.

En usko nähneeni ulkoavaruuden alusta sinä yönä. Todennäköisesti näin luonnonilmiön, jonka selittäminen on mahdotonta jälkeenpäin. Mutta siellä ne valot olivat ja katselin niitä minuuttitolkulla pellon laidalla. Kyllä se mielikuvitusta ruokkii.

Järkeilin asian luonnolliseksi kolmesta syystä. Ensinnäkin en usko, että kaukainen avaruusalusinsinööri laittaisi alukseen huomiovaloja. Jos pystyy kulkemaan tähtien välin, tuskin myöskään tarvitsee laskeutumisvaloja. Vai miettikö avaruusolio, että nyt lamput päälle, täällä Jyväskylän eteläpuolella pitää olla tarkkana, että kantaako maa. Katellaan kalliopohja, se varmasti pitää.

Toinen syy on avaruuden mittakaava. Elämän yleisyys voi nimittäin olla yhtä aikaa erittäin suuri tai pieni, näkökulmasta riippuen. Jos jokaisessa galaksissa on esimerkiksi yksi tai kaksi elävää planeettaa, on se meidän havaintojen piirin kulmasta erittäin harvinaista. Toisaalta jos sen kertoo miljardilla galaksilla, voi elämää olla koko avaruuden mitassa runsaasti.

Itse uskon elämää olevan saavutettavuuden rajoissa vähän. Tänne on liian pitkä matka ainakin toisesta galaksista.

Meidän löytäminen tosin on helpompaa, kuin aiemmin luultiin. Ennen ajateltiin, että avaruuteen lähteneet radiosignaalit paljastavat meidät. Maasta reilun sadan vuoden aikana lähteneet radioaallot ovat kuitenkin tähän mennessä saavuttaneet vasta 75 tähtijärjestelmää. Nyt tiedämme, että maan ilmakehän hapen voi todennäköisesti havaita paljon kauempaa. Happea ei synny elottomalla planeetalla.

Kolmas syy on kommunikoinnin vaikeus. Kokeile sanoa puulle huomenta.

Oli avaruuden elämä sitten edellä tai jäljessä, sille on vaikea jutella. Jäljessä olevaa emme löydä helposti. Jos edellä oleva tänne pääsee, ehkä niillä on sama ongelma kuin meillä jutella muurahaisille.

Mutta mikään näistä järkeilyistä ei sulje elämää avaruudessa pois. Ehkä avaruusalusinsinööri laittoi vehkeeseen lamput.

”Kun ei ne muuten meitä hoksaa, niin heilutellaan valoja. Laittaahan ne itsekin Carinaan lisävalot”, se mietti pajalla.

