Olen pohtinut ajankäyttöäni. Elämällä on nimittäin harvinaisen huono prognoosi: kuolleisuusprosentti on 100. Aikamme on rajallista, tuntimme luetut. Pitkään käyttämäni voimalause ”aikaa on, energiaa riittää” (Mari Aulangon kirjasta kauan sitten napattu) tulisi sisältää varoitus: kunnes sitä ei enää ole. Morituri te salutant -tervehdys muistuttaa kuolevaisuudesta ja elämän elämisestä, kun sitä vielä on jäljellä.

Vaikka aika onkin tasa-arvoisin valuuttamme - kaikki saavat samat 24 tuntia päiväänsä - sillekin voi kehittää parhaan mahdollisen ROIn, sijoituksen tuottoasteen. Kuinka paljon elämääni sisältöä tuo somen selailu, uutisten lukeminen tai hömppäsarjat? Voisiko nekin kullanarvoiset minuutit käyttää johonkin, joka tekisi minusta paremman ihmisen, että pystyisin antamaan arvokkaamman panoksen tämän maailman saattamiseksi yhä paremmaksi paikaksi?

Arjen pitää rullata. Lapset ruokkia ja vaatettaa, työt tehdä ja kodin pysyä lämpimänä. Mistä kohdin pystyn niistämään hetkiä, jolloin teen suuria, ihmiskuntaa ja luontoa palvelevia asioita? Riittävätkö turvallisen arjen ja kohtuullisesti hoidetun työn heijastusvaikutukset luomaan sen myönteisen kädenjäljen, jonka haluan tähän maailmaan jättää?

Jokainen aamu, johon herään, on lahja. Energiani on palautunut, uusi päivä urjennut ja maailma on mahdollisuuksia täynnä. Aikaoptimismini iskee märällä rätillä yleensä viimeistään iltapäivällä: olen taas kuvitellut ehtiväni ja pystyväni paljon enempään kuin minkälaiseksi todellisuus paljastuu. Vaikka kehitän prosessejani ja itseäni jatkuvasti, rajansa kaikella. Myös sillä, mitä päivän aikana pystyy tekemään.

Ja tärkeimmät asiat jäävät aivan liian helposti tekemättä. Itsestä huolehtiminen, että päiviä olisi elon loppupuolella enemmän, mahdollisimman hyvälaatuisina vieläpä, luisuu to do -listan hännille kun sen pitäisi olla kärjessä. En halua antaa lapsilleni esimerkkiä marttyyriraatajasta vaan tasapainoisesta, ajankäyttönsä hallitsevasta ja hyvinvoivasta ihmisestä. Itsestä huolehtimisella on myös erinomainen ROI: voin paremmin, olen iloisempi ja saan tehokkaammin aikaiseksi asiat, jotka valitsen tehdä. Pystyn myös selkeämmin pyytämään apua niihin tehtäviin, jotka joku muu voi tehdä minua paremmin.

Julistankin nyt: panostan hyvinvointiini. Varaan joka vuorokaudestani riittävästi tunteja unelle. Teen joka päivä (myös) itselle mieluisia asioita. Olen oma koekaniinini ja testaan tätä vuoden loppuun asti. Vuoden tilinpäätöksessäni katson, minkälaista tuottoa tämä panos antaa. Haluan elää rajalliset päiväni hyvin.

