Rovaniemen Palloseura voi tehdä pikaisen nousun Veikkausliigaan. Nousu saavutetaan omien nuorten pelaajien voimin.

Syksyn kiinnostavimman jalkapallojoukkueen tittelin vie selvästi Rovaniemen Palloseura. Seura pelaa nousukarsintaa Veikkausliigaan ja voitti ensimmäisen osaottelun kotikentällä 2–1.

Vastassa oli AC Oulu, joka sai peräti kaksi rankkaria. Ensimmäinen sisään ja RoPS jäi takaa-ajoasemaan. Se kuitattiin äkkiä ja ottelun seuraava kulminaatiopiste oli AC Oulun toinen rankkari.

Sen maalivahti Miikka Mujunen torjui ja siitä peli kääntyi. Voittomaali tuli lopulta ottelun viidennellä lisäaikaminuutilla. Selostajan mukaan RoPS on voittanut monta peliä kaudella viimeisellä vartilla.

Ottelun alussa nauratti selostajan kommentti pelipallosta. Divarissa pelataan Moltenin pallolla ja se on ilmeisesti saanut kritiikkiä. Selostaja kutsui sitä koripalloksi.

Liigassa pelataan erinomaisella Selectin Super Brilliant TB:llä. Sillä pelataan myös minun joukkueessa vitosdivarissa.

Mutta asiaan: RoPS:n nousu liiga-karsintaan on ällistyttävän nopea. Seura putosi divariin vuonna 2020 ja jotenkin näytti, että alamäki olisi pitkä ja jyrkkä.

Se oli väärä arvio. Rovaniemellä on tehty nuorisotyötä niin hyvin, että keskiviikkona avauksessa oli kuusi omaa kasvattia ja vaihdossa nippu lisää. Esimerkiksi vuonna 2009 avauksessa saattoi olla kuusi sambialaista.

Osin kyse on taloudesta, sillä omat juniorit ovat edullisia. Mutta moni heistä on matkalla kovemmille kentille, sillä nuorten maajoukkueet ovat tuttuja. Ensi kesänä heitä voi odottaa Veikkausliiga, ellei Rovaniemellä, niin sitten jossain muualla.

Oli kotimaassa vasta toinenkin kiinnostava ottelu. Suomen mestaruus ratkesi viimeisellä kierroksella Kuopiossa. HJK voitti mestaruuden ja seura on myös mielenkiintoinen. Joskin eri syystä kuin RoPS, eikä välttämättä yhtä myönteisestä.

HJK nimittäin joutuu etsimään koko ajan parempia pelaajia, kuin sillä oikeastaan on varaa. Muuten ei Euroopassa pärjää ja se suunta on HJK:lle tärkeä.

Omiin kasvatteihin HJK ei luota, vaan kärki on viime aikoina ollut kovissa paluumuuttajissa. Heihin liittyy riskejä. Esimerkiksi maajoukkueen kasvatti Tim Sparv ei toipunut loukkaantumisesta kentälle kuin satunnaisesti.

Eli nuorilla taso ei riitä HJK:n runkopelaajaksi, parhaassa iässä oleviin riittävän hyviin ei ole varaa ja vanhenevat paluumuuttajat voivat loukkaantua milloin vain. Yhtälö on vaikea. Seuraava viimeisen ryhmän pelaaja on 33-vuotias Joona Toivio.

Sunnuntaina nähdään kotimaisen jalkapallokauden viimeisiä otteluita, kun liigakarsinnan toinen osa pelataan. Tilanne on kutkuttava, sillä tässä peliparissa on käytössä vielä vierasmaalisääntö. Jos AC Oulu tekee yhden maalin, on RoPS:n pakko maalata myös. Odotan ottelua kovasti.

RoPS porskuttaa omilla junnuilla. HJK joutuu tavoittelemaan pelaajia, joihin sillä ei ole varaa.