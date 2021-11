On monta syytä uskoa, että inflaatio on tullut jäädäkseen

Hintojen nousua on vaikea olla huomaamatta.

Ensimmäisenä se tulee vastaan polttoainemittarilla, jossa litrahinnat alkavat paikoin kakkosella. Öljyn hinnan vaihtelu on tuttua, mutta tänä syksynä kallistuminen tuntuu kaikkialla. Postipaketit, konserttiliput, ruoka, sähkö, varaosat, puutavara ja remonttityöt ovat vain esimerkkejä asioista jotka maksavat entistä enemmän.

Euroalueella inflaatio ylitti lokakuussa 4 prosenttia, mikä on korkein luku sitten 2008. Yhdysvalloissa kuluttajahinnat ovat nousseet viiden prosentin vauhtia jo keväästä alkaen.

Maatalousyrittäjät kohtaavat hankinnoissaan vielä kertaluokkaa rajumman inflaation. Lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten hinnat ovat enemmän kuin kaksinkertaistuneet vuodentakaiseen verrattuna.

Syitä hintojen nousuun ei tarvitse ihmetellä.

Ennätyksellinen rahan painaminen ja hurjat elvytyspaketit ovat nostaneet koronasta elpyvän talouden ylikierroksille. Keskuspankkien mukaan tilanne on väliaikainen ja inflaatio painuu totutulle matalalle tasolleen viimeistään ensi vuoden aikana.

Lyhytaikainen hintojen nousu ei ole mikään ongelma, pikemminkin se kertoo talouden hyvästä toiminnasta. Suurempana ongelmana länsimaissa on pidetty sitkeästi alhaisena pysytellyttä inflaatiota.

On kuitenkin monta syytä uskoa, että tällä kertaa inflaatio on tullut jäädäkseen.

Korona ei ole maailmasta hävinnyt eikä häviä. Se sotkee taloutta ja logistiikkaketjuja vielä vuosien ajan. Sekaisin olevat konttikuljetukset ja komponenttipula jatkuvat ainakin ensi vuoden. Valtioiden on myös hyvin vaikea irtautua elvytyspolitiikasta, kun kansalaiset alkavat pitää koronan takia lisättyjä menoja itsestään selvinä.

Keskuspankeilla on mahdollisuus katkaista hintojen nousukehitys ohjauskorkoja nostamalla. On ihan toinen juttu, onko siihen uskallusta. Korkojen nousu on myrkkyä talouskasvulle ja työpaikoille. Lisäksi valtioilla on niin paljon velkaa, että korkojen nousu johtaisi nopeasti uuteen velkakriisiin.

On myös pidemmän aikavälin tekijöitä, jotka ajavat hintoja ylös. Niin sanottu vihreä siirtymä on yksi isoimpia. Fossiilisen energian korvaaminen uusiutuvalla vaatii valtavia investointeja. Samalla kysyntä erilaisille mineraaleille kasvaa hurjasti. Myös ilmastonmuutos itsessään luo niukkuutta esimerkiksi satovahinkojen seurauksena.

Yksi viime vuosikymmenen matalaa inflaatiota selittävä tekijä on ollut työnjako, jossa nuoret ja köyhät kiinalaiset valmistavat koko ajan halvemmalla tavaraa länsimaiden ikääntyville kuluttajille. Nyt kiinalaiset alkavat itse ikääntyä, eikä vaurastuva väki tee töitä enää yhtä halvalla.

Vielä 1980-luvulla hintojen nousu oli hurjaa Suomessakin. Kierre alkaa, kun palkat alkavat nousta kilpaa hintojen kanssa. Vielä siitä ei ole merkkejä.

Inflaatiossa on aina voittajia ja häviäjiä. Valtio voittaa melkein aina, sillä verotulot kasvavat ja velkojen hoito on helpompaa. Alat, joilla ammattiliitot ovat vahvoja, pärjäävät myös nousevien hintojen oloissa. Teoriassa myös ruuan tuottajien pitäisi pystyä nostamaan tuottajahintoja. Kaupan vahvan aseman takia näin ei kuitenkaan aina ole.

Kiinteä omaisuus antaa suojaa inflaatiota vastaan, tileillä makaavat rahat sulavat hiljalleen pois.

Eniten inflaatiosta kärsivät tulonsiirtojen varassa elävät, eläkeläiset ja pienipalkkaiset työntekijät.

Historiassa on esimerkkejä tilanteista, joissa raha menettää kokonaan arvonsa. Niin tuskin käy meillä niin kauan kuin euroille ja euroalueen tuotteille on kysyntää muualla maailmassa. Selvää kuitenkin on, että kerran vauhtiin päässyttä hintojen nousua on vaikea saada kuriin.