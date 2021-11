Eveliina Kutila Ihmiselämän suuri mahdollisuus: uni on kuin uudelleensyntymä, joka toistuu joka päivä

Elin vuosia ajatuksella, että kuolema kuittaa univelat. Nykyään on ihan parasta, kun voi illalla terveellä tavalla väsyneenä kömpiä muhkean peiton alle, kirjoittaa Miljoona virkaa -kolumnisti Eveliina Kutila.

Ihminen on aika jännittävästi rakennettu, kun hän viettää noin kolmasosan elämästään käytännössä tiedottomassa tilassa. Jännin juttu joka vuorokausi toistuvassa tiedottomuudessa on se, että se on hyvä asia. Siis erittäin hyvä asia, sillä ilman unta ihminen ei selviäisi.

Nukkumisella on käytännössä pelkkiä myönteisiä vaikutuksia. Se edistää oppimista ja uusien taitojen omaksumista. Uni asettaa päivän tapahtumat mittasuhteisiinsa. Unen aikana asiat järjestäytyvät päässä oikeille paikoilleen ja aivot puhdistuvat.

On lähes mieletöntä, että meillä on joka yö ikään kuin mahdollisuus syntyä uudelleen.

Nipistämällä jatkuvasti nukkumisestaan ihminen tekee itselleen todella suuren karhunpalveluksen, eikä vain itselleen vaan koko lähipiirilleen. Aina hyvät yöunet eivät toki ole vain itsestä kiinni: naapurit riitelevät, lapset heräilevät, puoliso kuorsaa – häiriötekijöitä riittää. Mutta voimme tehdä yllättävän paljon asioita virkistävien unien eteen.

Elin vuosia ajatuksella, että kuolema kuittaa univelat. Sitten sinkun satunnaiset valvomiset muuttuivat lapsiperheen toistuviksi yöheräilyksi. Pikkuhiljaa kasvaneen univajeeseen tottui ja aivosumussa eläminen alkoi olla normaali olotila.

Puolitoista viime vuotta olen nukkunut säännönmukaisesti keskimäärin suositellut kahdeksan tuntia yössä ja suurimman osan ajasta vieläpä ilman ylimääräisiä herätyksiä. En ollut tajunnut, kuinka pahaksi tilanne oli äitynyt ennen kuin aloin jälleen herätä virkeänä.

Paradoksaalista on, että sain tutustua unen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnille jo yli kymmenen vuotta sitten silloisten töideni kautta. Siis paljon ennen kuin nukkumisesta alettiin puhua siinä laajuudessa kuin siitä nyt esimerkiksi julkaistaan kirjoja ja artikkeleita. Kaikki tieto unen merkityksestä oli jo päässäni, mutta olin liian väsynyt polkemaan jalkaa ja puolustamaan oikeuttani unirauhaan.

Miltä yletön univaje tuntuu? Yksilölliset erot ovat suuria, mutta meistä jokainen on varmasti huomannut, että muisti toimii heikommin jo yksittäisen vähäunisen yön jälkeen. Kun niitä kertyy kuukausia tai jopa vuosia, aamuisin on jatkuvasti olo kuin olisi krapulassa, vaikkei ole aikoihin juonut saunakaljaa kummempaa.

Itsensä saa säikäytettyä, kun istuessa sohvalla huomaa sydämen hakkaavan tuhatta ja sataa.

Aivosumussa tuntuu, ettei mikään vaativampi tehtävä onnistu. Jopa asioiden aloittaminen tuntuu ylitsepääsemättömältä. Ajatus siitä, että pitäisi sisäistää jotain uutta, on mahdoton. Pahinta on pinnan lyheneminen niin pätkäksi, että pieninkin vastoinkäyminen saa sen napsahtamaan ja lujaa.

Nykyään onkin ihan parasta, kun voi illalla terveellä tavalla väsyneenä kömpiä muhkean peiton alle. Lukea muutaman sivu romaania ja antaa unimasan viedä mukanaan. Ja herätä seuraavana aamuna uudistuneena.

Kirjoittaja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiedottaja.

"Meillä on joka yö ikään kuin mahdollisuus syntyä uudelleen."