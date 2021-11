Kolumnisti Juho Rahkonen uuden energiakriisin mahdollista syntyä.

Bensiinin hinnat ovat Suomessa paikoin jo ylittäneet maagisen kahden euron rajan. Kesällä kauhistuin, kun energiayhtiön lasku osoitti sähkön hinnan nousseen 250 prosenttia vuodentakaisesta!

Välillä toivon, että näiden kolumnien kirjoittaminen ei olisi näin helppoa. Mutta valitettavasti maailma pursuaa epäkohtia; ja yhä absurdimmaksi ja normaalille arkijärjelle vieraammaksi käyvä nykyaika tarjoilee jatkuvasti syöttöjä lapaani.

Sähkön hinnan nousua selittää kuulemma osaltaan, että Pohjoismaissa on ollut vähän sateita ja vesialtaiden pinta on jäänyt alhaiseksi. Lisäksi sähköntuotantoa on jarruttanut se, että tuulivoimaloille ei ole riittänyt tarpeeksi tuulta.

Samaan aikaan meille kerrotaan, että ilmastonmuutos lisää sateisuutta ja tuulisuutta. Kumpaa tässä pitäisi uskoa?

Onkohan meille tätä menoa kehkeytymässä uusi energiakriisi, kuten lähes puoli vuosisataa sitten? Tuolloin öljykriisin syntyä vauhditti Lähi-idän sota, kun taas nykyisen kriisin syyt löytyvät muun muassa päästökaupasta, nousevista veroista ja koronasulkujen jälkeen pikavauhtia elpyneestä maailmantaloudesta.

Ei niin huonoa ettei jotain hyvääkin. Vuoden 1973 öljykriisi pakotti kiinnittämään enemmän huomiota energiansäästöön ja taloudellisuuteen. Voihan olla, että nykyinen energian kallistuminen vauhdittaa muun muassa parjaamieni sähköautojen yleistymistä, niillä kun voi – ainakin toistaiseksi – kiertää erilaisia autoilun veroja.

Valitettavasti energian hinnan nousu ei iske niihin, jotka aiheuttavat eniten päästöjä eli rikkaisiin ja hyvätuloisiin: he kyllä jatkavat kulutustaan entiseen malliin, maksoi mitä maksoi. Naureskelevat ratin takana, että eipähän ole ruuhkia, kun maanteillä tulee vastaan vain kavereita.

Tätä kolumnia kirjoittaessa olen herännyt neljän aikaan sunnuntaiaamuna lämmittämään kylmennyttä taloa. Jo kananmunien ja kahvin keittäminen kauhistuttaa, kun tiedän sen näkyvän tulevassa sähkölaskussani. Ja talvi on vasta alussa.

Onneksi asun väljästi maaseudulla, ja minulla on kuutiometreittäin omalta tontilta hankittuja polttopuita. Niissä ei maksa muu kuin oma työ ja pari kanisterillista moottorisahan bensiiniä.

Tulen loimotusta tuijottaessa kylmä ulkomaailma tuntuu olevan kaukana. Piipusta leijailee vieno savu impivaaralaiseen metsämaisemaan.

Kirjoittaja on perheenisä, Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja ja luontokuvaaja Nurmijärveltä. Hän tarkkailee joka toinen viikko palstalla suomalaista yhteiskuntaa.