Voit myös kuunnella kolumnin Olgan kertomana.

Havahduin yhtenä päivänä, kun joku kutsui minua yrittäjäksi. Sana särähti korvaan, niin kun aina, minä en tykkää sanasta yrittäjä.

Mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen sanasta yrittäjä? Minulle tulee huonosti istuvaan pukuun sonnustautunut epävarmuudessaan liian lipevästi käyttäytyvä heppu, joka on hurahtanut verkostomarkkinointiin.

Hän julistaa itsensä yrittäjäksi samalla kun kaivaa ylihinnoiteltuja tuotteitaan autonsa takakontista. Väsynyt, ylityötuntien ja kärsimyksen välimaastossa huojuva kaveri ei peittele ahkeruuttaan. Kilometrejä ja työtunteja tulee – meillä yrittäjillä.

En tiedä kuka ja koska tuon sanan keksi, mutta se on asenteellinen ja vanhentunut. Minusta yrittäjä on masentavan kuuloinen lyhenne jostakin sen tapaisesta lauseesta kuin: "On hyvin todennäköistä, ettei tuo bisneksesi onnistu, mutta sopiihan sinun sitä tietenkin yrittää”.

Eli olepa hyvä vain, yrittäjä!

Hommaan kuuluu varmasti joku sisäänrakennettu hölmöys ja jääräpäisyys, sillä jos vain yrittää ja yrittää aina vain, täytyy sellaisessa tyypissä nyt joku palikka olla pois paikaltaan. Normaali ihminen joko saa asioita aikaiseksi ja valmiiksi tai sitten hän osaa luovuttaa ajoissa, eli lakkaa yrittämästä ja tekee jotain muuta.

Kaikista hulluimpia ovat luultavasti ne yksityisyrittäjät, ne kun haluavat yritellä juttujaan ihan yksityisesti! Taatusti epämääräistä ja sanomattakin selvää, että ne touhut nyt ainakin on tuomittu epäonnistumaan.

Yritys ja yrittäjä ovat molemmat sellaisia sanoja, että voin helposti kuvitella niiden synnyt. Jossain pikkupitäjässä jollain aikansa visionäärillä, kutsutaan häntä nyt vaikka Tuomoksi, on ollut suuret suunnitelmat jostakin oravannahkakaupankäynnistä.

Tutut talonpojat ovat naureskelleet hänen touhuilleen vierestä, sitä on varmasti ollut helppo kutsua yrittämiseksi. Kun tämän Tuomon kaupustelu on jo tuttu näky kylillä, aletaan siitä puhua yleisesti Tuomon yrityksenä. Menestyy tai ei, Tuomo kuitenkin yrittää.

Pian naapurin Perttikin innostuu yrittämään, kun huomaa että Tuomon tekeleet käyvät kaupaksi ja pian on pitäjässä toinen yrittäjä.

Tämän lehden lukijoista varmasti iso osa on maatilayrittäjiä. Sopiihan sielläkin yrittää tulla toimeen, mutta minä ainakin olisin valmis päivittämään sanan.

Tässä ajassa palomies on muuttunut vaivatta pelastajaksi ja esimies esihenkilöksi, joten eikö tämä räveltäjä, ei kun siis yrittäjä vaihtuisi myöskin, samassa rytäkässä, yhtä sujuvasti? Mihin se sitten vaihtuisi?

Englanniksi vastaava sana on entrepreneur, joka lienee johdannainen ranskan kielen sanoista être preneur, jonka käännös on jotakin sen tapaista kun "on halukas ostamaan".

Mitä se meillä sitten voisi olla, jos ei yrittäjä? Vaikka toteuttaja? Tekijä? Okei, ei ole helppoa uusi nimeäminenkään.

Toisaalta, ei nimet nyt ole kovinkaan hohdokkaita nuohoojalla tai ahtaajallakaan, joten kai tämä loputon yrittäminen pitää vain kestää.

Joka tapauksessa vältän viimeiseen asti yrittäjä-sanaa. Taidankin jatkossa olla vain johtaja. Eikös niitä naisjohtajia olekin kaivattu Suomeen lisää?

Jos tehdään kaikista yrittäjistä johtajia, niin jopas alkaa niitäkin löytymään! Hyvää marraskuuta kaikille maatilajohtajille!