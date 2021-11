Aimo Vainio Toppari ei saa huojua, epäröidä tai varsinkaan tehdä virheitä – ja se on Suomella kunnossa

Toppari se on sellainen henkilö, joka on jalkapallojoukkueessa kaikkein tärkein. Peruspilari, joka ei saa huojua tai epäröidä eikä varsinkaan tehdä virheitä.

Hyvä toppari, eli keskuspuolustaja, ei välttämättä edes liiku juuri mihinkään, seisoo vain paikallaan ja muut ryhmittyvät peliin hänen mukaansa. Vilkaisulla silmäkulmasta välittää viestin, että liikupa puoli metriä tuonnepäin, niin sitten ollaan tässä oikein.

Ja kas! Peli alkaa kulkea. Pelaajat ympärillä muuttuvat paremmiksi, keskikentällä on tilaa ja hyökkääjät löytävät itseluottamuksen. Ja kuin taika suojaisi, maaleja omaan päähän ei vain tule.

Usein myös maalivahdin loisto on peräisin toppareista. Toppari on ohjannut vastustajan niin, että maalivahti on jo aikoja sitten tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ylänurkkaa kohti voi ruveta hyppäämään jo hyvissä ajoin.

Kaveri kysyi eräs päivä kiinnostavan kysymyksen, olisiko tuosta Leo Väisäsestä sittenkin isompiin joukkueisiin. Takana oli erinomainen ottelu Suomen paidassa topparina ja MM-karsinnassa 1–3 voitto Bosnia-Hertsegovinasta.

Väisänen on ollut maajoukkueessa jo jonkin aikaa, mutta nyt 24-vuotiaana juuri päättyneissä MM-karsinnoissa vasta vakiohahmo kentällä. Ja pelasi nyt Ranskaakin vastaan keskiviikkona lähes ylläkuvatulla tavalla. Joten kyllä, on hänestä.

Toinen kiinnostava kysymys on, että missäs on piileskellyt Robert Ivanov näin pitkään. 28-vuotiaana hän on vasta siirtynyt Puolaan ja noussut Huuhkajissa topparina avaukseen.

Viime peleissä Ivanov on ollut huiman itsevarma ja luotettava pelaaja.

Myös kolmas keskiviikon Ranska-pelin toppari 27-vuotias Daniel O'Shaugnessy on parantanut. Hän siirtyy odotetusti ja ansaitusti Saksaan pian.

Nykyään topparin määritelmä on laajentunut. Hänen pitäisi lisäksi osata avata peliä, syöttää pallo tarkasti ja kauas. Senkin määritelmän uusi trio täyttää.

Näiden kolmen pelaajan pohtiminen on Huuhkajien kannalta oleellista siksi, että keskiviikkona joukkueelle jäähyväiset jätti kaksi viime vuosien ikonisen suurta pelaajaa, Paulus Arajuuri ja Joona Toivio.

Kaverukset muodostivat sellaisen ihmisseinän joukkueen alakertaan, että se vei meidät ensimmäisen kerran EM-kisoihin.

Juuri päättynyt MM-karsinta ei tuonut merkittävää voittoa Suomelle, mutta se oli ainakin alakerralle sukupolven vaihtumisen aikaa.

Nämä kolme uutta kaveria olivat kentällä suurimman osan ajasta kun joukkue pelasi laadukkaat karsinnat, joissa kisapaikasta pelattiin viimeiselle puoliajalle saakka.

Se on näyttö, joka huojentaa mieltä. Toppariosasto on kunnossa!

Topparit ovat joukkueen tärkeimpitä pelaajia. Ja Huuhkajissa Arajuuren ja Toivion tilalle on löytynyt oivia pelaajia.