Taistelua metsien käytöstä ei ole vielä hävitty.

12 miljardia euroa. Se on arvio viidenneksestä metsämaasta, jonka EU:n kestävän rahoituksen taksonomian luonnos esittää jätettäväksi talouskäytön ulkopuolelle. Talouskäyttömetsiinkin olisi luvassa hurjia rajoituksia.

Pelkästään jätettävien säästöpuiden arvo metsänomistajille olisi 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Ideologinen EU-komissio uskoo varmasti olevansa hyvällä asialla. Ymmärtämättömyys yhdistettynä aktiivisuuteen ja innokkuuteen on kuitenkin turmiollinen yhdistelmä. Laiska ja ymmärtämätön saisi aikaan vain vähän vahinkoa.

Miksi komissiolle on niin vaikea ymmärtää, että ilmastonmuutosta ei hillitä pienentämällä metsien kasvua? Maalais­järkikin sanoo, että pieleen meni, jos uusiutuvilla metsäluonnonvaroilla ei voida korvata fossiilisia raaka-aineita.

Aktiivinen ja kestävä metsien käyttö pelastaa maailman. Metsien aktiivista käyttöä ei edistetä sääntelyllä ja määräyksillä, vaan sopivilla kannusteilla ja markkinoilla. Metsänomistajien monet tavoitteet vastaavat täsmälleen yhteiskunnan toiveita. Metsäomistajilla on valmius tarjota puuta, monimuotoisuutta, hiilinieluja, virkistyspalveluita ja monia muita hyötyjä.

Metsäpolitiikka ei periaatteiden mukaan kuulu EU:n päätösvaltaan, vaan jäsenmaille. Tällä hetkellä EU kuitenkin pyrkii tekemään myös enemmän metsäpolitiikkaa kuin koskaan. Samaan aikaan EU sotii myös omissa perusoikeuksissaan olevaa omistusoikeutta vastaan.

Tilanne on hämmentävä, onneksi hallituksemme viime hetkellä linjasi vastustavansa ilmastoa koskevan säädösehdotuksen hyväksymistä. Suomi on totuttu näkemään metsämaiden eturintamassa. Nyt hallituksella on kiire seuraavan parin viikon aikana vakuuttaa muut maat esityksen heikkoudesta.

Usein väittää, että taksonomia ei koske metsänomistajia ja metsäteollisuusyrityksiäkin vain heidän halutessaan. Kuinka moni oikeasti uskoo, että yhdelläkään investoivalla yrityksellä olisi mahdollisuus jäädä tämän rahoitusuudistuksen ulkopuolelle?

Kuinka moni lisäksi uskoo, että mikäli yritys on taksonomian piirissä, niin sanovatko yritykset metsänomistajille, että taksonomia ei koske heitä? Lopullinen, miljardien lasku tätä finanssisektoria ja suurta teollisuutta koskevasta kokonaisuudesta jäisi pienelle metsänomistajalle.

Jos ilmastokriteerit sisältävät haastavia kirjauksia, varsinainen pommi kytee valmistelussa olevissa ympäristökriteereissä. Komission delegoitu säädös niistä olisi luvassa talvella.

Taistelua ei ole vielä hävitty. Vaikka hallituksen kanta tulikin myöhässä, on vaikuttaminen vielä mahdollista. Jokaisen ministerin, ympäristöministeri mukaan lukien, tulee nyt suunnata tarmonsa taksonomia-asetuksen kaatamiseen.

Komission hölmöily metsäasioissa on jo herättämässä liikehdintää jäsenmaissa. Toivoa sopii, että jäsenmaat antavat komissiolle kurinpalautuksen ja metsien käyttö nostetaan arvoonsa.

Kirjoittaja on MTK:n metsäjohtaja.

