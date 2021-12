Kuten pari kolumnia sitten kerroin, olen alkanut pelata jääkiekkoa. Siksi ajattelin, että jos ainakin opiskelumielessä katsoisin lajin suurinta ja kauneinta sarjaa NHL:ää vähän.

Jos tekisi saman mitä siellä, niin olisi varmaan aika hyvä. Tai sitten pääsee pukukopissa soittamaan suutaan, että näin ne NHL:ssäkin tekee.

Katsoinkin koko ottelun, sillä suorastaan huumaannuin erätaukojen studiolähetyksestä. Entinen NHL-kiekkoilija Ville Nieminen ja valmentaja Ismo Lehkonen leukailivat toisilleen ja kehuivat sekä haukkuivat pelaajia.

He tekivät sen erittäin perustellusti ja asiantuntevasti. Esimerkiksi he haukkuivat laajasti New Jersey Devilsin superpuolustaja P. K. Subbania ja perusteluksi näytettiin videolta todisteet. Vaikea oli väittää vastaan.

Erityisen hienoa oli se, miten heidän ja videoiden avulla aivan tavalliselta näyttänyt tilanne aukesi satunnaiselle katsojalle. Jääkiekko on niin nopeaa, ja pienestä kaukalosta tulee niin paljon tietoa, että ratkaisun hetkiä on maallikon vaikea nähdä.

Suoraa, selkeää ja asiantuntevaa puhetta. Erinomaista.

Asiantuntijat näyttivät myös miksi Devilsin nuoria hyökkääjiä Dawson Merceriä ja Jesper Brattia kannattaa alkaa seurata. Pojat pistivät muutaman kerran klap-klapia aikamoiseen malliin.

Klap-klap tarkoittaa kutakuinkin sitä, että syöttely on niin nopeaa, että puolustaja ei ehdi päätään kääntää kiekon mukana. Ainoastaan kuulee kun kiekko kopisee lavoissa jossain ulottumattomissa.

Jääkiekon journalismissa ehkä hienointa on tapa, miten pelaajien tilanteita käsitellään. Yksityiskohtia ja tietoja on valtavasti ja niistä yritetään rakentaa kokonaiskuva pelaajan tilanteesta.

Jalkapallossa vastaavaa vasta opetellaan. Studioissa on videoita, mutta puhe keskittyy enemmän taktiikkaan. Ehkä jalkapallo on sen verran hitaampaa, että johdonmukaisuuksia löytyy helpommin.

Joskus kuitenkin tuntuu, että jalkapallostudioissa ei haluta nähdä selittämisen vaivaa ja siksi keskustelu on pintapuolista, ja myös tylsää.

Ilmiö on Suomea laajempi. Kansainvälisissä huippumaiden futisstudioissa on myös usein aika fiilispohjaista puhetta.

Toisin on Atlantin takana. Jääkiekon lisäksi esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon NFL:n lähetykset ovat sellaista tietotykitystä, että oksat pois.

NFL:stä tulee hieno lähetys, jossa seurataan kaikkia käynnissä olevia pelejä yhtä aikaa. Kuvaa välitetään sieltä, missä tapahtuu. Koko ajan selostajat puhuvat ja ainakin minun oli mahdotonta seurata edes, mistä joukkueista milloinkin oli kyse.

Silti nautin lähetyksestä. Tekijät luottavat katsojaan, eivätkä pelkää antaa loputtomasti tietoa.