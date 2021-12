Kolumnisti Anni Takko muistuttaa, että joskus elämässä on hyväksyttävä hankalatkin asiat.

Äitini lukee Päivän tunnussana -kirjaa vuodelta 1971. Hänellä on toki ollut uudempiakin versioita kyseisestä kirjasesta (jota muuten on kuulemma toimitettu jo vuodesta 1731!), mutta hän on tunne­syistä tykästynyt vuoden 1971 versioon. Sen alkulehdillä on muun muassa nyt jo lähes 40 vuotta sitten kuolleen isäni omistuskirjoitus.

Eikä päivän tunnussana oikeastaan vanhene. Kieli kyllä muuttuu.

On hyvä, että kieli muuttuu. Kieli ylläpitää osaltaan esimerkiksi syrjiviä ja rasistisia rakenteita ja siksikin on hyvä, että kieltä uudistetaan. Jokin taika kuitenkin on vanhanaikaisissa teksteissä, niiden suorasukaisuudessa ja ehdottomuudessa.

Kävi niin, että miestäni kohtasi tässä vähän aikaa sitten paha pettymys eräässä hakuprosessissa. Hän jäi täpärästi toiseksi, ja tässä tapauksessa toiseksi jäänyt ei saanut mitään lohdutuspalkintoa. Vain ensimmäinen sija olisi merkinnyt jotakin.

Olin juuri äitini luona ja tapamme mukaan luimme Päivän tunnussanaa vuodelta 1971. Luin sieltä sille päivälle seuraavat sanat: ”Ehkä sinäkin ihmettelet jotakin tapahtunutta? Ja ehkä sinäkin olet valmis ja halukas taisteluun? – Mutta Herra tahtoo pysähdyttää sinut. Hän on sallinut sen tapahtua! Jollet ymmärräkään sitä, niin taivu kuitenkin sen alle ja tunnusta, että se on tullut Jumalalta. Mitään ei tapahdu sattumalta. Sattumaa ei ole.”

Elämässä tulee tilanteita ja asioita, joita ei ymmärrä eikä haluaisi tapahtuviksi. Vaikka ei uskoisi Jumalaan, joutuu taipumaan. On hyväk­syt­tävä hankalat asiat. Siksi pidän tästä tekstistä. Se muistuttaa kiukkuiseen sävyyn, ettei kaikki ole omassa kädessä tai suunniteltavissa.

Pidän myös erään suomalaisen yrityksen sloganista: ”Usko tulevaisuuteen mutta älä unohda vaikuttaa siihen!”

Niin ajattelen Jumalankin tahtovan. Uskoa ja luottamusta Häneen, rauhaa sydämeen ja armolli­suutta elämään. Mutta samalla toivon tuomista, aktiivisuutta, rohkeutta etsiä ja löytää!

Jos osaisi taipua niihin asioihin, joita ei pysty muuttamaan ja rohkeasti vaikuttaa niihin, joihin voi.

