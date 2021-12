Uusien harrastajien löytämiseksi ja houkuttelemiseksi on nykypäivänä ponnisteltava eri tavalla kuin ennen.

Maakunnalliset erätulet järjestetään Pohjois-Karjalassa 11.12. aivan Joensuun keskustan tuntumassa Laululavan alueella. Paikan valinta on strategisesti aivan erinomainen.

Erätulia sytytellään tyypillisesti kylätalojen pihoilla, metsästysmajoilla, leirikeskuksissa, paikoissa, minne hankkiutuminen on vaatinut asialle vihkiytymistä ihan toden teolla.

Jätkänkynttilöiden loimotuksessa toisilleen jo ennestään tutut eräihmiset ja kylän väki ovat toivotelleet hyviä jouluja. Tunnelmallista ja tarpeellista sekin.

Mutta lähes samalla vaivalla ja talkoopanoksella on mahdollista saavuttaa hyvää julkisuutta koko metsästysharrastukselle. Siksi toivon, että Laululavan erätulista kuulisi maakunnassa mahdollisimman moni ja tilaisuuteen tultaisiin mielenkiinnosta, vaikka perinne ei olisi entuudestaan tuttu.

Kun lapsille järjestetään hiihtokoulu paikallisella ulkoilumajalla, paikalle tulevat myös paikallisten urheiluseurojen edustajat esittelemään seuratoimintaa ja mahdollisuuksia jatkaa hiihtoharrastusta. On viisautta hyödyntää se hetki, kun paikalla on paljon perheitä, jotka ovat kiinnostuneita hiihtämisestä. Hiihdosta innostuneet lapset on saatava nopeasti harrastuksen imuun ennen kuin tulee kevät ja lumet sulavat.

Samalla logiikalla kannustaisin paikallisia metsästysseuroja esittelemään toimintaansa erätulilla. Jos intoa ja halua uusien jäsenten hankkimiseen on.

Tiedot maakunnassa järjestettävistä eräkerhoista olisi myös oivallinen info. Paikalle ei välttämättä satu juuri se harrastuksesta kiinnostunut nuori, mutta paikalle saattaa sattua hänen isovanhempansa, enonsa, tätinsä tai joku muu tuttu, joka sitten osaa vinkata, missä eräasioita voisi opetella.

Tapahtumajärjestelyissä ovat mukana Metsästäjäliiton Pohjois- Karjalan piirin lisäksi myös alueellinen riistakeskus ja Pohjois- Karjalan kennelpiiri. Innostuin ideoimaan, miten loistava mahdollisuus tapahtumassa olisi puhua ja esitellä pienpetojen rautapyyntiä. Miltä näyttää laillinen pyyntiväline ja miten sitä käytetään? Metsästäjät voisivat päivittää tietonsa ja metsästyksestä tietämättömät saada tietoa.

Ja koska kennelpiiri on mukana, paikalle saapunee paljon erilaisia metsästyskoiria rapsuttelua ja rotuihin tutustumista varten? Erätulet voi sytyttää kunnon roihun harrastusta kohtaan.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

