Voi kuunnella kolumnin myös Simo Rallin kertomana.

Kirjoittelen sinulle ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Viimeksi taisin toivoa legoja, länkkärihattua ja aseita.

Tonttu oli hakenut viestin portailta luudan alta, ja kuinka kävikään? Sain legoja, hatun ja aseet. Sinä tulit mieleen tänään, kauniina marraskuisena aamuna, kun tätä kirjoittelen.

Tuntuu, että nyt pitää taas toivoa jotakin, jos vaikka sinä oman muorisi ja tonttujesi kanssa saisit minun pienistä toiveistani totta.

Ei, en halua tällä kertaa leluja, en legoja, en tahdo oikeastaan mitään fyysistä lahjaa. Tähän ikään tultaessa ihmisillä alkaa olla kaikkea liikaa. Ennemmin haluaisi päästä liiasta tavarasta eroon.

Älä siis tuo mitään roinaa kapsäkissäsi tänäkään vuonna. Kaikki toiveeni liittyy meihin tavallisiin tallaajiin, kuolevaisiin, miehiin ja naisiin.

Jos ensimmäisenä lahjana antaisit meille kaikille ymmärrystä! Tuntuu, että ihmiset ovat tällä hetkellä tukkanuottasilla jos jostakin asiasta.

Jatkuvasti saa lukea, kuka on sanonut mitä, kuka on tehnyt tätä, kuka loukkaantuu, kuka suivaantuu, canceloidaan ja woketetaan.

On hienoa että puhutaan kaikenlaisesta ihmisten tasa-arvosta, se on tärkeä asia. Molemminpuolinen ymmärryksen puute vain tekee hyvälle asialle hallaa. Ei asioita saa eteenpäin syyttelemällä, kyttäämällä ja kaivelemalla iänikuisia tapahtumia. Kaikella on aikansa ja paikkansa. Nyt on tasa-arvon aika, sen pitäisi jo jokaisen ymmärtää.

Sovitaanko niin, että jos annat meille ymmärrystä, voit ottaa vähän vallanhimoa pois meiltä kaikilta. Voit aloittaa ihan tästä lähiseudulta, armottomasta vallanhimosta Euroopassa.

Ehkä eniten siitä kärsii Valkovenäjän diktaattori Lukashenka. Toivottavasti hän joulupäivänä herää, sinun lahjasi saaneena, virkeänä ja tarmoa täynnä:

"Tänään luovun vallasta, joka ei minulle oikeasti kuulu, tahdon maahani lailliset vaalit, annan vasta ehdokkaitteni tehdä kampanjan ja uskon vaalien tulosta.

Lopetan hädänalaisilla ihmisillä leikkimisen Puolan ja Liettuan rajoilla. Tunnustan tappioni ja vetäydyn eläkepäiville.

Soittelen kaverilleni Putinille uudesta elämänvaiheestani ja kysyn, oletko nyt tosissasi aloittamassa sotaa Ukrainaa vastaan? Mitä he sinulle ovat tehneet? Eikö riittänyt että riistit Krimin? Kuule, mitä jos sinäkin luopuisit vihdoin vallasta? Sain joulupukilta vallattomuuden tunteen ja se tuntuu aivan perkuleen hyvältä, kannattaa koittaa!"

Kolmantena asiana haluaisin viisautta, kuulemisen ja lukemisen ymmärtämistä. Haluaisin tosissani tuosta tappavasta räkätaudista eroon. Kymmenet asiantuntijat puhuvat mediassa, että ainut tie päästä eroon koronapandemiasta on rokotteet.

Samassa yhteydessä kerrotaan, että suurin osa sairastuneista on rokottamattomia, tehohoidon kapasiteetti on äärirajoilla rokottamattomien takia. Silti osa meistä ei osaa kuunnella, lukea ja ymmärtää, mitä pitäisi tehdä. Jos tuollaisen pienen viisauden heille sysäisit joululahjana, olisin tyytyväinen.

Tarmokasta joulua sinne Korvatunturille toivoo, Simo.

Laitoin kirjeen portaille luudan alle, ja kas se katosi seuraavana yönä. Vastauksen sain tänään postissa, tuli kirje joulupukilta:

Rakas Simoseni, hienoja lahjoja toivoit! Mutta ikävä kyllä, ei minunkaan rahkeeni sentään kaikkeen riitä.

Saat sen Dewaltin runkonaulaimen, jota salaa kesällä toivoit, kun olit lyönyt vasaralla peukaloon.

Hyvää joulua toivoo Pukki!