Korona-ajan eristäytymisellä on ollut voittajia ja häviäjiä. Yksi on ylitse muiden.

Kuka seuraa sosiaalista mediaa? No, kuka ei seuraisi, kun kerran viimeisen puolentoista vuoden aikana perinteiset sosiaaliset kontaktit ovat olleet enemmän tai vähemmän rajattuja.

Sosiaalisesta mediasta löytyy myös yksi korona-­ajan voittajista, jos siis itse sosiaalista mediaa ei lasketa. Salaliittoteoreetikoilta on tainnut jäädä huomaamatta, että jotenkin läpikahlatulta tuntunut some on eristysaikoina löytänyt uutta vetoa ja on ollut monille tärkeä ja ainoakin sosiaalisen kanssakäymisen paikka. Ja siis Zuckerbergihan oli Wuhanissa 2020 tammikuussa... Eikun, ei mennä näihin.

Yksi koronakurimuksen voittajista on mielestäni luovuus, ihmisen luovuus. Kyky ajatella asioita toisin ja uskallus toteuttaa näitä ajatuksia välittämättä siitä, mitä muut sanovat. Niin kuin Galilei tai Aleksis Kivi.

Ja tämä uraauurtava luovuus on näkynyt sosiaalisen median alustoilla upealla tavalla. Kyllä. Olipa kyse sitten kukka-­asetelmista, villapaidoista, ruokaresepteistä tai laulavista papoista, niin sosiaalinen media on ollut täynnä todisteita ihmisten hullusta luovuudesta.

Pakko myöntää, että kadehdin. Olen itse tehnyt työurani luovan alan töissä, mutta että löytäisin itsestäni ylpeyttä tehdä somejulkaisuja omista harrastusprojekteistani tai kädentaidoistani – ei tule tapahtumaan.

Eihän minun tai kenenkään muunkaan tarvitse ”julkaista” mitään, ihminen voi olla luova ihan vaan itsekseenkin, mutta sosiaalinen media tarjoaa kyllä mitä parhaimman kanavan luoville harrastuksille.

Parasta on, että se kannustaa jatkamaan ja kehittämään harrastusta. Vai oletteko joskus nähneet, että joku olisi kommentoinut negatiivisesti tai vähätellen ystävän päivitystä itse tehdystä villapaidasta tai yrttipuutarhasta? Ei kukaan, ei koskaan. Pelkkää peukutusta ja sydänhymiöitä, ja hyvä niin.

Sosiaalisen median perusteella näyttäisi siltä, että korona-­ajan häviäjä on loputon etätyö – ainakin jonkinlaista taisteluväsymystä on ollut havaittavissa.

On varmasti niin, että etätyö on tullut osaksi työkulttuuria monella alalla, mutta voin vain kuvitella, kuinka epätyydyttävää on kuukausi kuukauden perään siirtyä aamuisin kotoa toimistoon ainoastaan avaamalla näyttöpääte. Ei omaa aikaa työmatkalla, ei kevyttä jutustelua kahvihuoneessa, ei loman odotuksen kuhinaa. Työssä käymiseen liittyy monia merkityksiä ihmisille.

Hieman ajatus huvittaakin: Viime vuosikymmenten teknologiakehityksen kärkihanke on ollut kehittää välineistöä, jonka avulla voisimme olla mahdollisimman aidon tuntuisesti toisiimme yhteydessä ilman fyysistä läsnäoloa. Nyt isomman mittakaavan rasituskokeessa on tullut todistetuksi, että pelkkä sähköinen etäyhteys ei vain riitäkään täyttämään kaikkia kommunikaation muotoja.

Näin se kuitenkin on, että kehitys etenee askelma kerrallaan, ja välillä pitää ottaa korjausaskel taaksepäin tai pysähtyä huilaamaan, että jaksaa taas nousta seuraavalle portaalle. On tähtiin kirjoitettu aasinsilta, että korona- ajan ultimaattinen supervoittaja ja samalla tämän vuosikymmenen megatrendi ovat rappuset, siis kuntoportaat, eli rappuset.

Teknologisena ratkaisuna ne eivät päätä huimaa, eivätkä voita innovaatiopalkintoja, mutta niiden tuotantoa ei uhkaa maailmanlaajuinen sirupula, eikä patentista tarvinne kiistellä, sillä konsepti on lyönyt itsensä globaalisti läpi jo tuhansia vuosia sitten.

Tämän vuosikymmenen erikoisrappusten voittokulku perustunee siihen, että askelmien avulla saat sosiaalisen kokemuksen muiden lajitovereiden kanssa ja pystyt kuitenkin hyvin pitämään kiinni senhetkisestä turvavälisuosituksesta. Saat myös vuodenajasta ja säästä riippuen vaihtelevan luontokokemuksen.

Yhteiskunnalle niiden hyöty on kiistaton. Kaikki voittavat. Paitsi se kansalainen, joka eräässä kunnassa yritti aloitteella kieltää talonsa lähistölle suunniteltuja kuntoportaita. Melko äärimmilleen vietyä Ei minun takapihalleni -ajattelua.

Kirjoittaja on näyttelijä, joka paiskii osa-aikatöitä kotitilallaan Sonkajärvellä.