Kun Ranska ottaa tammikuun alussa EU:n puheenjohtajuuden, saa presidentti Emmanuel Macron hartaasti odottamansa tehtävän puoleksi vuodeksi - jos hän vain onnistuu pysymään vallassa huhtikuun presidentinvaalien jälkeen. Saksan hallituksenvaihdos ja hallitusohjelma antoivat Macronille vihdoinkin mahdollisuuden esitellä EU:lle asettamansa kunnianhimoiset tavoitteet Élysée-palatsissa toista viikkoa sitten. Änkyröiden taivuttelun hän aloitti heti tällä viikolla.

Maanantaina Macron pönötti jo unionin inhokin, Unkarin pääministeri Viktor Orbánin vieressä, jota hän ei ole aiemmin välittänyt käydä kertaakaan tapaamassa presidenttikautensa aikana, kun taas Suomi kuului aivan ensimmäisiin maihin hänen matkustuslistallaan. Budapestistä maanantaina tullut viesti olisi kyllä yhtä hyvin voinut tulla Helsingistä, sillä yhtenevät näkökannat Unkarinkin kanssa löytyivät EU:n yhteisestä puolustuksesta, ydinvoiman hyväksymisestä väliaikaisesti taistelussa ilmastonmuutosta vastaan sekä vahvasta maatalouspolitiikasta.

Macronin metodin mukaisesti erimielisyydet käytiin läpi ja jätettiin odottamaan parempia päiviä. EU-puheenjohtajuutensa läpiviemiseksi Macronille riitti ”hyökkäämättömyyssopimus” Orbánin kanssa niin, ettei tämä torppaa Macronin ehdotuksia EU-pöydissä. Kokonaan toinen asia on se, saako hän sen myös Puolalta, joka on uhannut pysäyttää kaikki EU:n aloitteet, jos EU:n rahahanat pidetään siltä suljettuina sen EU:n perusarvoja rikkovan politiikan takia.

Koko EU:n historian ajan Ranska, joka sai aikoinaan Winston Churchilliltä tehtävän yhdistää Manner-Euroopan maat sotatantereesta rauhanalueeksi, on visioinut ja ideoinut maaosan yhdentymistä. Saksa ei ole voinut sitä tehdä sotahistoriansa takia, ja Britannia on aina pannut brittiläisen kansanyhteisön EU:n edelle. Brexit todisti sen lopullisesti.

Mutta EU:n eteenpäinmenoon on aina tarvittu Saksan ja Ranskan yhteistyötä. Olaf Scholzin johtaman hallituksen ohjelman perusteella yhteistyö näyttää taas mahdolliselta pitkän suvantokauden jälkeen. Sen rohkaisemana Macron esitti viime viikolla paitsi Ranskan EU-puheenjohtajuuden ohjelman, myös kaukonäköiset kaavailut unionin tulevaisuudesta. Hän seuraa EU:n viimeisimmän ”isän” Jacques Delorsin ohjenuoraa: - EU on kuin polkupyörä: Sitä on poljettava koko ajan niin, ettei se kaadu.

Macronin esitys olikin yhtä laajaa ilotulitusta, ajassa sekä nykyhetkeen että hyvin kauas ulottuvaa. Ajat muuttuvat, joten EU:n sääntöjäkin täytyy muuttaa ajan tarpeita vastaaviksi niin kuin kansallisessa politiikassakin kaiken aikaa tehdään.

Lyhyellä tähtäimellä Macron ehdottaa Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimuksen rukkaamista ja EU:n ulkorajojen vahvistamista vuotamasta kuin seula. Hän toistaa EU:n ehdotonta tarvetta yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan ja peräänkuuluttaa uutta suhdetta Euroopan ja Afrikan välille.

Macron ehdottaa rukkausta myös Maastrichtin sopimuksen kolmen prosentin budjettivajekattoon ja haluaa, että jäsenmaat noudattaisivat samaa minimipalkkaa.

Pitkällä tähtäimellä Macron visioi maailmannäyttämöllä vahvaa Eurooppaa, joka ei ole muiden armoilla. Sitä varten nyt pitää tosissaan aloittaa pohjan luominen yhteiselle puolustuspolitiikalle. Hän korostaa myös humaanin Euroopan roolia maailmassa. Siihen kuuluvat demokratian perusarvot ihmisoikeuksista, toimivasta oikeuslaitoksesta ja vapaasta mediasta.

Saksan hallitusohjelmassa mainitaan Ranskan ja Saksan välisen yhteistyön merkittävyys. Se antanee uutta pohjaa Macronin Eurooppa-missiolle.

Kirjoittaja on toimittaja ja tietokirjailija.

