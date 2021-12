"Olen aina inhonnut välineurheilua. Kamojen pitää sopia ja olla tarkoituksenmukaisen laadukkaita. Mutta ei yhtään enempää. Kun jotain on hankittu, sitä käytetään kunnes se hajoaa."

Viime viikon otteluun sattui tähänastisen jääkiekkourani tärkein pukukoppikokemus. Tiesin jotain, mitä muut ympärillä eivät tienneet.

Pohdittiin siinä pelin alla lapavahaa ja joku harmitteli, että USA:ssa juuri käynyt kaveri ei sattunut tuomaan sitä mukanaan.

Tiesin, että lapavahaa saa XXL:stä.

Sitä en tiennyt, mitä sillä tehdään, mutta olin pannut purkin merkille etsiessäni eristysnauhaa. Lapavaha kuulemma estää jään ja lumen tarttumisen lapaan.

Eipä ole toistaiseksi ollut lunta lavassa esteeksi asti. Ongelmat ovat jossain aivan muualla. En aio ostaa.

Tiedoksi siis niille, jotka eivät palstaa ole seuranneet, aloitin syksyllä jääkiekon pelaamisen ja lajin kulttuuri on minulle uutta.

Olen aina inhonnut välineurheilua. Kamojen pitää sopia ja olla tarkoituksenmukaisen laadukkaita. Mutta ei yhtään enempää. Kun jotain on hankittu, sitä käytetään kunnes se hajoaa.

Siksi olen karttanut golfia pitkään. Kaiken maailman tarviketta pitäisi olla ja mailoja, joissa ei ole mitään eroa.

Nyt syksyllä suoritin green cardin, kun haastettiin turnaukseen. Olin hankkinut jo aiemmin kasan mailoja kierrätyskeskuksesta ja olin tavallaan iloinen, kun pääsin niitä vihdoin testaamaan.

Suurinta osaa mailoista en kuitenkaan käyttänyt. Peli sujui mukavasti kolmella mailalla. Ensi kesänä otan haltuun puumailan lähtölyönteihin ja heitän loput vesiesteeseen.

Urheiluvälineistä tärkein on jalkapallo. Valitettavasti lajiin on pesiytynyt ikävä lieveilmiö, replica -pallot. Ne ovat heikkolaatuisia halpiskopioita hyvistä ammattilaisten palloista.

Jokaisella sarjalla tai turnauksella on oma nimikkopallo ja tähtien käyttämän pallon näköiset kopiot ovat markkinoiden suosituimpia. Niitä koreita merkkikopioita myydään tuhansia.

Laadukkaalla pallolla ja halvalla kopiolla on kuitenkin merkittävä ero. Kun hyvään palloon potku osuu oikein, se lähtee kuin tykin suusta. Kopiopalloja on vaikea saada lähtemään hyvin. Jousto on heikko, joten potkun voima ei välity palloon.

Eron huomaa parhaiten puolustuslinjassa puskiessa kaukaa tulevia palloja. Huono pallo lässähtää otsaan, kajuuttaan sattuu ja polvet notkuu. Hyvä pallo ei luovuta energiaa päähän, vaan ponnahtaa voimalla poispäin. Osa pelaajista ei tiedosta eroa pallojen laadussa. Olen tullut johtopäätökseen, että se johtuu siitä, että he eivät puske palloa kovin usein.

Toki myös kotimaisella Veikkausliigalla on oma pallo. Vaikka liigan taso on kaukana kansainvälisestä, on heidän käyttämä pallo paras kohtaamani. Pankaa merkille, jos käytte urheiluliikkeessä: Select Super Brillant TB. Ja tarkkana mallin kanssa, TB pitää lukea. Super Brillant ilman sitä ei ole yhtä hyvä.

Pallo on muuten yleensä muutaman kympin halvempi kuin vaikka virallinen Champions -liigan peliväline.

Ongelma vain on, ettei niitä tahdo löytää mistään. Replicat hallitsevat hyllyjä ja laatu loistaa poissaolollaan. Lapavahaa kyllä saa vaikka mistä.