Vaikka takaraivossa on koko syksyn ajan ollut pelko, että mahtaako koronapandemia estää taas joulun tapahtumat, niin positiivisuuden voimalla tapahtumia on järjestelty. On haaveiltu, että tänä jouluna pääsisi taas laulamaan Kauneimpia joululaulua monisatapäisen ihmisjoukon keskelle ja jouluaattona kirkko olisi ääriään myöten täynnä.

Nyt kiristynyt tilanne on laittanut kuitenkin suunnitelmat uusiksi. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla jumalanpalveluksiin voidaan ottaa maksimissaan yksi kolmasosa normaalikapasiteetista ja yleisötilaisuuksiin, kuten joululauluiltoihin ja konsertteihin, joko 20 henkilöä tai vain koronapassin omaavia.

Harmi on valtava, kun syksyn aikana tehdyt valmistelut ja toiveet yhteisestä juhlasta kuivuivat taas kokoon.

Mutta sitä harmia suurempi on pelko siitä, että tilaisuuksista lähtisi liikkeelle valtava sairastumisten ketju. Ennemmin perumme tapahtumia, kuin tahdomme kenenkään sairastuvan. Ihmiselämä ja terveys ovat arvokkaampia kuin yhdessä koettu joululaulujen laulamisen ilo.

Kaikkea ei voi saada, ei edes silloin kuin elämä on epidemia-vapaata, mutta ei varsinkaan nyt. Joten asiat täytyy laittaa tärkeysjärjestykseen.

Elämä on arvokkainta mitä meillä on. Sen takia sitä täytyy suojella, vaikka se tarkoittaisikin muiden ilojen karsimista tai rokotteiden ottamista.

Huolten ja pettymysten keskellä tärkeintä on muistaa, että joulu saapuu joka tapauksessa. Vaikka se ei tänä vuonnakaan ole sellainen, kun sen perinteisesti on ollut, niin silti se saapuu.

Tänäkin jouluna Jeesus-lapsi syntyy seimeen. Silti lapset ympäri maan odottavat joulupukkia lahjoineen. Silti Turussa julistetaan joulurauha. Silti kodeissa kokoonnutaan yhteisen pöydän ääreen.

Ja tänäkin jouluna jouluevankeliumin sanoma tuntuu sydämessä asti: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.”

