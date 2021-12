Koronapandemia on jälleen pahentunut merkittävästi, vaikka Suomessa rokotusikäisestä väestöstä lähes 83 % on ottanut kaksi rokotetta. Heikentyneen tilanteen on viime päivinä aiheuttanut uusi virusmuunnos omikron, jota vastaan kaksi rokotuskertaa antaa vain n. 30 % suojan, kun se deltamuunnoksen osalta oli lähes 80 %. Tämä antaa omikronille valtavan kilpailuedun suhteessa deltaan.

Rokotettujen osalta tilanne on kuitenkin lohdullinen, koska rokotukset antavat erinomaisen suojan omikronmuunnoksenkin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan. Yhteiskunnan kannalta tilanne on paljon vaikeampi. Koska rokottamaton väestön-osa levitti jo syksyn aikana deltan laajasti yhteiskuntaan, sairaanhoidossa ei ole enää juuri lainkaan vapaata kapasiteettia. Koska omikron nopeuttaa tautitapausten määrän kasvua, iso joukko varsinkin rokottamattomia ihmisiä ajautuu jo valmiiksi äärirajoille kuormitetun sairaanhoidon potilaiksi. Tässä tilanteessa koko väestöä koskevat rajoitukset ovat välttämättömiä. Rajoitukset yhdessä immuniteettia parantavien kolmansien rokotusannosten kiirehtimisen ja entistä tehokkaampien lääkkeiden kanssa voivat kuitenkin vielä pelastaa tilanteen.

Koronapandemian kuriin saaminen on välttämätöntä myös talouden kestävän toipumisen takaamiseksi. Pandemian alussa Suomi valitsi linjaksi terveysturvallisuuden maksimoinnin. Ruotsi valitsi toisen tien. Tämän valinnan seurauksena kuolleisuus on Ruotsissa noussut, mutta talouskehityksessä ei tähän mennessä ole ollut suurta eroa Suomeen.

Talouden ja koko yhteiskunnan kannalta on ensi vuonna tärkeätä ottaa kulunutta syksyä paremmin huomioon koronan aiheuttamat terveysriskit. Korona ei katoa mihinkään omikronin aiheuttaman aallon jälkeenkään. Vapauksia voidaan tilanteen parantuessa jälleen lisätä, mutta tällä kertaa asteittain ja tarkasti kohdentaen. Tämä tarkoittaa sitä, että rokottamattomien elämää pitää rajoittaa voimakkaasti koronapassin avulla. Lisäksi yleisötilaisuuksissa ja julkisessa liikenteessä pitää jatkossa käyttää maskia. Yökerhojen ja vastaavien paikkojen, jossa väkeä pakkautuu tiukasti yhteen ilman maskia, toiminta pitää mahdollistaa vasta riittävän varo-ajan jälkeen.

Korona koettelee kaikkia maailman maita. Uusien virusvarianttien synnyn rajoittamiseksi on välttämätöntä lisätä rokotteiden saatavuutta kehitysmaissa. Tämänkin jälkeen jää ongelmaksi kehitysmaiden matalasta koulutustasosta johtuva laaja rokotevastaisuus. Lopullinen pandemiasta eroon pääseminen edellyttääkin sekä eri maissa tehdyistä virheistä oppimista että maailmanlaajuista yhteistyötä.

Kirjoittaja on Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja.