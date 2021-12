Kulunutta vuotta on leimannut ruokakeskustelu, josta joustavuus on kaukana. Tuntuu, että ainakin julkisuudessa jokaisen pitäisi ottaa tiukka kanta syömiseen.

Saamme joulupöytään uuden perhepiirin jäsenen, nuoren naisen, joka on kotoisin Pohjois-Karjalasta. Hän on fleksaaja. Mikä helpotus!

Olen terveyssosiologian professorilta Piia Jallinojalta oppinut, mitä fleksaaja tarkoittaa. Hän on ihminen, joka on kasvissyöjä, mutta voi silloin tällöin syödä myös lihaa. Tai lihansyöjä, joka lisää tietoisesti kasvisruoan määrää. On siis joustava (flexible).

Kulunutta vuotta on leimannut ruokakeskustelu, josta joustavuus on kaukana. Tuntuu, että ainakin julkisuudessa jokaisen pitäisi ottaa tiukka kanta syömiseen.

Helsingin kaupunki päätti tarjota ensi vuonna vierailleen pelkästään kasvisruokaa, mutta tiedotti siitä tavalla, joka suututti monet lihansyöjät ja -tuottajat. Media haistoi raadonhajun ja ryntäsi sekoittamaan soppaan ”arvovieraiden” lihatarjottimet. Minä harmittelin maidon ystävänä, mitä sekoitan kahviini, jos joskus pääsisin helsinkiläisten vieraaksi. En pidä kaurajuoman mausta – enkä pakosta.

Piia Jallinoja on tutkinut ruokatrendien muutoksia ja havainnut, miten muotijutut ruokapöydässäkin tulevat – ja menevät. Kuluttajien sanotaan olevan vaativia, mutta Jallinojan mielestä myös elintarviketeollisuus uudistaa ja lopettaa erilaisia tuotteita kiihtyvällä nopeudella. Kuka enää muistaa sirkkaleivät? Hyönteisproteiinia hyödynnetään nykyisin lemmikkien ruuissa.

Nyt muodikasta on blendaaminen eli lihan ja kasvisproteiinin sekoittaminen vaikkapa liha-kasvispullissa. Metsästyksestä on tullut vaihteeksi trendikästä, eikä riistalihaa enää tahdo riittää markettien lihatiskeille, kun kuluttajat ostavat sen suoraan metsästäjiltä.

Ruokavalinnoilla luodaan ja näytetään omaa identiteettiä. Sosiaalinen media tarjoaa näyteikkunan erottautumiselle ja oman aatemaailman julistamiselle.

Suomessa ei oikein enää kehtaa ottaa valokuvia ravintola-annoksista, mutta The Guardian -sanomalehden mukaan britit ottavat ja jakavat ravintoloiden ruokakuvia, joista singahtaa muotijuttuja koteihin. Kotoilu ja ruuanlaitto kun on pakosti muotia myös Isossa-Britanniassa. Englannin Instagramin mukaan ruoka- ja juomakuvat ovat sen suosituinta sisältöä. Etenkin vegaaniruuasta somettavien vaikuttajien markkinointidiilit voivat olla viisinumeroisia summia.

Näin loppuvuodesta pitää tietysti tietää, mikä on trendikästä ensi vuonna. Media sen kertoo! Kotilieden mukaan suomalaiset kokkaavat ja leipovat etsien mallia ruokaperinteistä, jolloin monimutkaiset valmistustavat eivät ole este vaan houkutus. Jos valmisruokaa syödään, sen pitää olla gourmet-tasoista – mieluusti tunnetun kokin nimellä varustettua.

Kirjoittaja on halikkolainen tiedetoimittaja