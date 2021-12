Joulun hartaasta suosikista Tuo armon valkokyyhky on tehty useita suomennoksia.

Tuo armon valkokyyhky

nyt viestin maailmaan.

Jo laantuu tuskan nyyhky,

käy toive versomaan.

On pyhä jouluyö, on juhla jumalainen

Messiaan synnyinyö.

Tuo armon valkokyyhky (Es ist ein Ros entsprungen) on keskiaikainen joululaulu, joka ilmestyi ensimmäisen kerran munkki Conraduksen rukouskirjassa Saksassa vuonna 1587.

Saksalainen säveltäjä Melchior Vulpius muokkasi luultavasti jo 1400-luvulta peräisin olevasta sävelmästä kaanonin 1600-luvun alussa. Niin ikään saksalainen Michael ­Praetorius sovitti kappaleen neliääniseksi kuorolauluksi samalla vuosisadalla.

Jumala ainokaisen

poikansa meille soi.

Näin ottain muodon maisen

hän auttaa meitä voi.

Suomenkieliset sanat lauluun teki runoilija ja kriitikko Huugo Jalkanen (1888–1969). Hänet muistetaan myös vapaamuotoisen runomitan uranuurtajana Suomessa.

Tuo armon valkokyyhky löytyy myös joulunäytelmästä Pyhä Yö, jonka Jalkanen kirjoitti presidentinrouva Ester Ståhl­bergin tilauksesta. Helsingin Kansallisteatterissa vuonna 1924 esitetyistä näytöksistä kertyneet tulot menivät suoraan kodittomien lasten hyväksi.

On ruusu Iisain juuren

nyt kukkaan puhjennut.

On pyhä kirja suuren

sen ihmeen kertonut.

Joulun hartaasta suosikista on tehty useita suomennoksia. Virsi­kirjasta löytyvän virren 23 (On ruusu Iisain juuren) teksti on jyväskyläläisen uskonnonlehtorin Nestor Järvisen käsialaa. Vuonna 1871 tehtyä käännöstä modernisoi myöhemmin uudemman polven virsirunoilija Anna-Maija Raittila.

Kumpikin teksti viittaa Jeesukseen, mutta niiden kuvasto on varsin erilaista. Toisessa puhutaan taivaalla liitelevästä linnusta ja toisessa Jesajan messias-profetiasta.

Joulurauha julistetaan jouluaattona Turun Vanhalla Suurtorilla perinteisin menoin. Protokollapäällikkö Mika Akkanen lukee julistuksen Brinkkalan talon parvekkeelta. Esiintymässä on Laivaston soittokunnan lisäksi mieskuoro Laulun ystävät, jonka ohjelmistoon kuuluu myös Tuo armon valkokyyhky.

Yle lähettää joulurauhan julistuksen suorana lähetyksenä jouluaattona radiossa, televisiossa ja verkossa.

Kirjoittaja on Osuustoiminta-lehden toimituspäällikkö.