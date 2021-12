Miljoona virkaa -kolumnien sarja maanantaisin päättyy tähän Sari Hyvärisen tekstiin.

Kun yli viisi vuotta sitten pallottelimme MT:n Stina Haason ja toisen kolumnistin Eveliina Kutilan kanssa nimeä uudelle kolumnille, en arvannut, miten upea matka tästä sukeutuu. Miljoona virkaa on kulkenut sydämessäni ja elämässäni mukana merkityksellisenä tekijänä monenlaisissa ylä- ja alamäissä, rakkaana kanssakulkijana.

Yli sadan kolumnin aikana vaippaikäinen kuopus on ehtinyt aloittaa koulun, vuotta ikäistään aiemmin. Tästäkin tasapäistämistä vastaan toteutetusta, lasta parhaiten palvelevasta oppimispolusta olen kirjoittanut leijonaemomaisesti, omia ala-asteaikojani muistellen. Lapset ja äitiys ovat olleet yksi eniten tekstiä kirvoittaneista teemoista.

Vaan on sitä kotiakin remontoitu, jopa pyykinkuivausteline on seikkaillut useammassa tekstissä. Tekemisten prosessimaisuus ja jatkuva iterointi on ollut pohdinnassa kotitöiden ja muiden puuhien osalta. Vanhempainyhdistyksestä ja muista yhteisöistä on myös riittänyt ihmeteltävää moneen kolumniin.

Yrittäjyys on sopeutunut ja kehittynyt eri elämäntilanteisiin matkan varrella. Projekteja on tehty, tehtäviin kutsuttu ja töitä painettu. Valmistahan ei tule, mutta eteenpäin mennään.

Kirjoittaminen on minulle tärkeä ja rakas tapa ilmaista ajatuksiani. Pohtia suhdettani ympäröivään ja hahmottaa syy-seuraussuhteita. Tuoda itselle selkeyttä ja kenties auttaa muita, ainakin älä tee näin -tasolla. Kanava ottaa kantaa, ehkä pienesti jopa vaikuttaakin. Antaa oma panokseni tähän maailmaan.

Vaikka Miljoona virkaa -kolumni päättyykin, olen varma, että jatkan kirjoittamista, niin kova palo ja rakkaus lajiin on. Unelmissa väikkyy kirja jos toinenkin, ja juoniskenaarioita rakentuu.

Kirja ei ole kuokkavieras, kuten kirjoitin yhdessä aiemmista kolumneistani. Siksi haluan tehdä kirjoituksistani toivottuja tulijoita; sellaisia, joita tahtoo kutsua elämäänsä useammankin kerran.

Kolumnit ja muut lyhyemmät kirjoitukset ovat kuitenkin vielä vähän erilainen taiteenlajinsa. Kuinka tuoda syviä pohdintoja ja tehdä iso vaikutus rajallisissa puitteissa, tässä tapauksessa 2 500 merkin voimin? Pitää kaunis kielemme sujuvana, ajatus tekstissä kirkkaana, tarjota lukijalle oivalluksia ja iloa?

Toivon oppineeni itse tässä yhä paremmaksi. Ja sitä täydellisyyttähän ei ole olemassa muualla kuin sanakirjassa.

Kiitos Maaseudun Tulevaisuus tästä upeasta matkasta. Kiitos kaikille teille lukijoille kaikesta antamastanne palautteesta, ja anteeksi, etten ole vastannut niihin kaikkiin.

Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen aukeaa. Loppu on aina uuden alku. Jään innolla odottamaan uusia seikkailuja!

Kirjoittaja on kiitollinen teille kaikille. Ja iloinen tästä matkasta, jonka olemme kulkeneet.