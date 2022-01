Tämä on valitettavasti pienen ammatillisen murheen päivä minulle. Tämä Pumppu lujilla -palsta ilmestyy nyt viimeisen kerran. MT uudistuu ja pian ilmestyvät muut palstat.

Toisaalta on aika uusiutua. Palsta on ollut joka toinen viikko. Se on aika usein, joten välillä olivat vitsit vähissä. Siksi kirjoitin usein jalkapallosta, siitä keksii helposti aiheita.

Viimeisen tilaisuuden kunniaksi haluan omistaa palstan joukkueurheilun aliarvostetuille hahmoille: hitaille puolustajille.

Nykyjalkapalloilun huipulla hitaiden pelaajien kanssa ei tietenkään pärjää. Kaikilla muilla tasoilla heitä mahtuu mukaan ja joukkueen järjestäytymisen kannalta he ovat usein erittäin hyödyllisiä.

Esimerkkejä hitaiden puolustajien hyvistä ominaisuuksista:

Hitaan puolustajan päätökset ovat yleensä oikeita ja harkittuja, koska hän tietää, että ei ehdi korjata virheitä. Päätösten on mentävä kerralla oikein.

He myös useimmiten tekevät johtopäätöksen, että pelin rakentamiseen eivät jalat riitä ja se kannattaa jättää muille. Siksi hidas pelaaja syöttää helpon, pitää oman tonttinsa, eikä hötkyile turhia. Oma rooli joukkueessa on selvä, eikä siitä poiketa. Ne ovat hyvän puolustajan kultaakin kalliimpia ominaisuuksia ja joukkuepelaajan tunnusmerkkejä.

Hitaus pakottaa keskittymään.

Hidas puolustaja tietää, että nuori, nopea ja dynaaminen pelaaja voi korvata hänet minä hetkenä hyvänsä. Siksi hänen on pelattava korkealla tasolla kaiken aikaa.

Hyvä keskittyminen leviää joukkueen muihin pelaajiin. Hitaat pelaajat ovatkin joukkueessa usein hyvin arvostettuja jäseniä.

Hitaan pelaajan liikkeet eivät yllätä.

Esimerkiksi maalivahdille nopea puolustaja on riski, koska hän luulee ehtivänsä tilanteeseen, vaikka olisikin vähän myöhässä. Seurauksena on, että maalivahti ei voi ennakoida hänen liikkeitään.

Nopeiden puolustajien kanssa pelaavan maalivahdin pitäisi usein olla ajatustenlukija.

Hidas puolustaja sen sijaan ottaa usein hieman ennakkoa ja näin osoittaa liikkeellään suuntansa hyvissä ajoin.

En kirjoittanut tätä siksi, että jalkapallossa pelaan itse puolustajana. Ja nykyään olen hidas. Nämä ajatukset ovat peräisin jo vuosien takaa, ajoilta, jolloin pelasin jääpalloa maalivahtina.

Jääpallossa hyökkäyksen aikana tapahtuu todella paljon. Kaikkein vähiten sen hötäkän aikana kiinnostaa katsella, missä omat puolustajat menevät. Katse on pidettävä pallossa ja ympäristöä voi havainnoida vain sivusilmällä.

Tuttu hahmo näkökentän laidalla tuo yhtä aikaa turvallisuuden ja kaikkivoipaisuuden tunteen. Tietää, että tuo sektori on tukittu, minä hoidan nämä loput. Ei siellä tarvitse varsinaisesti edes tehdä mitään. Kunhan huitoo pallon pois, jos se sinne tulee. Tällainen työnjako on se perusta, mille pitävä puolustus rakennetaan. Ei tarvitse lukea omien pelaajien peliä, vaan tietää sen jo entuudelta.

Sitten jos hahmo puuttuu ja oman puolustajan sijainti pitää etsiä päätä kääntämällä, on tilanne yleensä menetetty ja verkko heiluu.

Hitaat myös tietävät, että kaikkensa pitää antaa. En ole nopean puolustajan koskaan nähnyt hyvinvointiaan halveksuen heittäytyvän laukauksen eteen, kuten on tavallista hitaille.

Esimerkiksi vanha pelikaveri siirtyi kerran laukauksen linjalle, asetteli kaikessa rauhassa toisen polven maahan, peitti kädellä kasvonsa ja sai kivenkovan pallon kylkiluiden väliin. Hän oli päättänyt, että enää ei omissa soi. Meillä taisi olla yksi maali ja vastustajalla 13.

Kaveri sai lempinimen Braveheart.

Sellaisia suurisydämisiä joukkuepelaajia löytyy kaikilta sarjatasoilta, kaikista lajeista ja melkein jokaisesta joukkueesta. Jos sellainen pelaaja sattuu omaan joukkueeseen, tunnustakaa heidän arvonsa.

Heille minä nostin uudenvuoden maljani!

Ei tarvitse lukea omien pelaajien peliä, vaan tietää sen jo entuudelta.