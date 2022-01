Eveliina Kutila Uuden aloittaminen on ihanaa – Tulee samanlainen olo kuin nuorena oli koko ajan: kaikki on mahdollista.

Eveliina Kutila sanoo kiitoksen kaikille lukijoille, sillä Miljoona virkaa -kolumni on tullut tiensä päähän.

Vuosi 2022 on päässyt jo hyvään alkuun. Tuoreessa muistissa on vielä uuden vuoden lupaukset, joita näin ensimmäisenä arkena on alettava pikku hiljaa lunastamaan. On totuuden hetki: päätinkö pistää uusiksi sopivan kokoisia asioita vai tuliko haukattua liian iso mullistus?

Ymmärrettävästi tammikuu on luonteva hetki uusille asioille, kun vuoden vaihtuminen merkitsee konkreettista uuden alkua. Siinä on hyvä hetki kerrata mennyttä ja nollata tilanne, aloittaa puhtaalta pöydältä. Elämässä onkin välillä hyvä olla katkos. Hetki pohtia itselle tärkeitä asioita ja sitä, miten ne näkyvät omassa elämässä.

Mutta onko vuodenvaihde välttämättä optimaalisin ajankohta suurille muutoksille? Tammikuu on yleinen ajankohta uuden aloittamiselle, mutta meillähän on mahdollisuus siihen joka päivä. Kuka sanoo, että uusi elämä, jännä harrastus tai itsensä kehittämisprojekti on pakko aloittaa juuri, kun vanha vuosi on mennyt majoilleen.

Ehkä alkuvuosi on houkuttelevin ajankohta uudelle alulle, koska silloin saa tehtyä selvän pesäeron vanhaan. Varsinkin jos muutos koskee monien uuden vuoden lupausten tavoin elämäntapoja, niiden osalta vanhojen tapojen tunkkaisuus voi korostua joulun rötväilyn jälkeen. Uskon, että uusien asioiden loppuun asti saattamisessa tarvittavaa intoa voisi olla paremmin tarjolla jonain toisena ajankohtana.

Tsemppaan jokaista tammikuussa uuteen ryhtyvään, sillä se on kutkuttavaa. Se on sitä erityisesti silloin, kun on itse hakeutunut tilanteeseen, jossa iso tai pieni asia elämässä muuttuu. Mutta uudessa vuodessa jännittää myös se, ettei voi tietää varmasti mitä kaikkea edessä on.

Uuden aloittaminen on ihanaa. Koskaan ei voi tietää mihin se lopulta johtaa. Tulee samanlainen olo kuin nuorena oli koko ajan: kaikki on mahdollista. Toki tällä elämänkokemuksella osaa jo olla odottamatta, että kaikki mahdollinen tapahtuu. Aina kuitenkin uusi asia elämässä on johtanut johonkin muuhunkin: uusi työ uusiin ystäviin, uusi paikkakunta uusiin harrastuksiin, uusi harrastus uusiin vapaaehtoistehtäviin.

Vuoden päättyminen tarkoittaa usein uuden aloittamisen lisäksi asioista luopumista. Jotta voi aloittaa uutta, on jotain vanhaa päätyttävä. Omalla kohdallani yksi hieno aikakausi päättyy, kun näppäilen tähän kolumniin viimeisen pisteen.

On siis aika sanoa kiitos kaikille lukijoille, sillä Miljonaa virkaa -kolumni on tullut tiensä päähän. Olen saanut sekä teiltä lukijoilta että toimituksesta vuosien aikana ihanaa palautetta. On ollut ilo huomata, että tekstejäni luetaan ajatuksella.

Vaikka tämän kolumnin ilmestyminen loppuu, niin minun kirjoittamiseni ei lopu. Alkaneen vuoden aikana tekstejäni pääsee lukemaan uusissa paikoissa, jotka ovat itsellenikin vielä tulevaisuudessa odottavia yllätyksiä.

