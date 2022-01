Ei taida uurnanluukku kovin taajaan kolista näissä vaaleissa, arvioi Pekka Ervasti.

Kerrankin olen tyytyväinen, että olen kirjoilla Helsingissä. Ei tarvitse äänestää aluevaaleissa.

Syrjä-Suomessa ovat asiat tässäkin suhteessa kehnommin. Siellä asuvilta hallintoalamaisilta edellytetään reipasta, koronaa uhmaavaa kansalaistottelevaisuutta kuun lopulla järjestettävissä hyvinvointialuevaaleissa.

Ilmassa on kuitenkin aistittavissa jonkin asteista apatiaa – ellei peräti orastavaa kansalaistottelemattomuutta. Ei taida uurnanluukku kovin taajaan kolista näissä vaaleissa.

Olen suorittanut omaa, yksityistä äänestysprosentti-gallupia asioista tavallisesti hyvin perillä olevissa kansalaispiireissä. Yleisin arvaus alkaa kolmosella. Äänestysprosentti lähentelee siis suunnilleen omikronin ilmaantuvuutta testiasemilla, kolmannes positiivisia.

Ylen tuoreen kyselyn mukaan rapiat 49 prosenttia äänioikeutetuista ilmoittaa varmasti äänestävänsä vaaleissa. Eppäillähän tuota soppii. Tulee varmaan yllättäviä esteitä: lumipyry, pakkanen tai Elämäni biisi telkkarista.

Heikko äänestysprosentti olisi hieman nolo lähtölaukaus koko hyvinvointialue/sote-projektille. On saatu aikaan universumin hienoin väliportaan hoiva-, terveys- ja pelastushimmeli, mutta kansalaiset eivät tunnu arvostavan sitä edes sen vertaa, että vaivautuisivat valitsemaan poliitikot koko apparaattia pyörittämään. Ehdolla on sentään ministeriä, kansanedustajaa pienimmistä viskaaleista puhumattakaan. Ministerit ja enin osa kansanedustajista eivät tosin muilta kiireiltään todennäköisesti ehdi ehdokkuutta lukuun ottamatta paljonkaan aluevaltuustoihin panostamaan, mutta itse ajatushan on kaunis. Äänestäjän pitäisi sitä arvostaa.

Vaikuttaa, että uusien hyvinvointialueiden markkinointi on jäänyt asiakaspinnassa keskentekoiseksi. Näin siitäkin huolimatta, että mahdollisimman kansankielisesti on koetettu selvittää, kuinka tärkeää maahan on luoda kolmatta kymmentä hyvinvointialuetta administroimaan valtion allokoimia taloudellisia resursseja optimaalisella volyymilla hallinnollisen biomassan terveyden ja turvallisuuden maksimoimiseksi.

Olkaamme kuitenkin rauhassa. Homma kyllä pannaan liikkeelle, vaikka äänestyspaikan liepeillä vilahtaisi vain kaksi supia. Jokainen paikka aluevaltuustoissa täytetään ja niiden keskuudesta valitaan kellokkaat, jotka ryhtyvät toimintaa organiseeraamaan.

Pieni krapulahan siitä tulee, jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, mutta demokratiassa sellaistakin sattuu. Sataa prosenttia huitova äänestysaktiivisuus olisi ehkä sittenkin demokratian aitouden kannalta epäilyttävämpää.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.