Hyvä lukija. Maaseudun Tulevaisuuden painettu lehti uudistuu tänään. Käsissänne on hieno tuote, jota olemme tehneet teiltä lukijoiltamme saadun palautteen perusteella.

Tutkimuksissamme isoa sivukokoa on pidetty hyvänä, vaikka muu lehdistö sekä meillä että muualla on siirtynyt pienempään tabloidiin. Myös viikonvaihteen lukemistomme on nyt mukana lehdessä täydessä sivukoossa tarjoamassa isoja lukuelämyksiä maaseudun maailmasta.

Uudistuksellamme pyrimme yhä parempaan vaikuttavuuteen ja selkeyteen. Merkittävimmät uutiset kerrotaan nyt aihepiiristä riippumatta lehden alkusivuilla. Maa- ja metsätalouden aiheet käsittelemme entiseen tapaan kaikissa lehdissämme, mutta nyt erityisesti maanantain ja keskiviikon numerot paneutuvat ammattiaineistoon ja maakuntien yhä monipuolistuvaan elinkeinoelämään.

Näistä aiheista on ilo uutisoida. Monipaikkaisuus on edennyt. Maaseutu on noussut asuinympäristönä kaupunkien rinnalle. Tätä ilmiötä olemme seuranneet median keihäänkärkenä ja pyrkineet journalismillamme myös sitä edistämään.

Myös metsätalouden, ympäristöaiheiden, metsästyksen ja luonnon ilmiöiden merkitys on vahvistunut. Me katsomme asioita metsänomistajan ja maakuntien näkökulmasta. Puun hinta, työpaikat ja yksityisen maanomistajien oikeudet ovat meille tärkeätä, mutta niin ovat myös hiilensidonta ja biodiversiteetti.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tuomme usein toisenlaisen äänen kuin muut. Se on maaseudulla asuvien ääni. Meitä ei voi jättää ympäristöpolitiikassakaan sivuun. MT pitää osaltaan huolta, ettei näin käy. Me arvostamme ihmisiä, joille vaikkapa susien lisääntyminen on aito huoli. MT edustaa myös maanviljelijöitä, joille valkoposkihanhet tuovat jokavuotisen riesan.

MT nostaa esille maataloustuottajien huolen tilojensa kannattavuudesta. Yhä useammin muut välineet käsittelevät näitä asioita myöhemmin. Jonkun on kuitenkin oltava ensimmäinen. MT haluaa olla juuri se media.

Iloksemme Maaseudun Tulevaisuuden lukijakunta on viime vuosina moninkertaistunut. Maaseudun ääni viehättää taas yhä useampia. Samalla eri elinpiirien ymmärrys toisiaan kohtaan taas vahvistuu, monen vuoden kärjistymisen jälkeen. MT on tässä kehityksessä ilolla mukana.

Alkaneen vuoden aikana kehitämme edelleen erityisesti asemaamme Suomen johtavana metsämediana. Lisäksi uudistamme kevään aikana verkkosivumme pystyäksemme palvelemaan teitä entistäkin paremmin.

Vaikka uskomme vahvasti myös painetun lehden tulevaisuuteen, huoli Postin toimintakyvyn rapautumisesta painaa meitä kaikkia. MT painetaan myös edelleen kotimaiselle paperille, vaikka sen hinta on kohonnut viime viikkoina jyrkästi.

Digitaalinen näköislehti ja alati päivittyvä uutispalvelu ovat vastauksia näihin ongelmiin.

Maksavat tilaajat saavat edelleen kaikki sisältömme luettavakseen kaikkina vuorokauden aikoina, nopeasti ja kätevästi. Muun median tavoin joudumme käyttämään maksumuureja. Vain niiden avulla voimme tulevaisuudessakin pitää esillä maaseudun asioita.

Yhä useammat ammattisisällöt, metsäaiheet ja muun muassa raveihin ja hevosiin keskittyvä osiomme on varattu vain tilaajillemme.

Onneksi MT:llä on sitoutunut ja asiantunteva yleisö.

Vain teidän avullanne hyvät Maaseudun Tulevaisuuden tilaajat, koko Suomen ääni kuuluu tulevaisuudessakin ylpeänä ja vahvana.

Kirjoittaja on MT:n päätoimittaja.