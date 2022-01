Metsäjätti UPM:n ja Paperiliiton välinen työtaistelu saa vakavia sävyjä. Kiista on jatkunut kuukausia, kärjistynyt avoimeksi lakoksi eikä sovitteluun ole haluttu. Samaan aikaan UPM:n kotimaiset kilpailijat Metsä Group ja Stora Enso keittävät sellu- ja kartonkirahaa korkeasuhdanteessa, työntekijät nauttivat palkankorotuksista ja me kaikki saamme verotulona osamme hyvin vetävästä viennistä.

Aivan toivotonta sovinnon muodostaminen ei UPM:n ja Paperiliiton välillä ehkä sittenkään ole. Palkansaajien ja paikallisten liiketoimintojen johdon välillä on käyty keskusteluja. Vaikka erityisesti palkansaajien äänenpainoissa on edelleen kiukkua, paikallisella tasolla sovun syntymistä odotetaan puolin ja toisin.

Pääongelma on hyvin periaatteelliseksi päässyt keskusteluilmapiiri. Kun molemmat osapuolet käyvät jonkinlaista viimeistä taistoa, varsinaisiin asiakysymyksiin ei ole päästy pureutumaan lainkaan.

Kuvaavaa ja samalla harmillista on, että tässä yhteydessä lähes ainoa parttien välille tullut tieto on se, että UPM haluaa nostaa osaan liiketoimintaansa noin 100 tuntia lisää työaikaa vuodessa ilman erityistä korvausta. Muita tavoitteita osapuolet eivät MT:n tietojen mukaan ole päässeet toisilleen avaamaan.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on ymmärrettävästi tyytymätön tähän tarjoukseen. Yhtiön työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sen sijaan ei kommentoi asiaa mutta painottaa, ettei ansioiden lasku ole UPM:n tavoitteena näissä neuvotteluissa (MT 12.1.).

Hollmén myös totesi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että UPM on valmis tekemään kompromisseja. Toteamus on aiempaa rakentavampi. Kompromissit ovat kuitenkin yleensä askeleita kohti ratkaisua.

Silti neuvottelupöytään ei ole päästy kuluvallakaan viikolla. Lakon jatkuminen on hyvin mahdollista. Myös muun palkansaajaliikkeen tukitoimet koskisivat helposti aivan viattomia sivullisia.

Verotulojen osalta menetykset ovat isot. Myös yhä useampi UPM:n osakkeenomistaja kohottaa kulmakarvojaan. Jos kerran kilpailijat ovat onnistuneet sopimaan asioista ajoissa, miksi asia on UPM:n johdolle niin vaikea?

Kun inflaatio ainakin hetkellisesti on meilläkin ryöstäytynyt nousuun, metsäteollisuuteen neuvotellut kahden prosentin vuotuiset korotukset ovat kovin kohtuullisia. Varsinkin, kun suhdanne on tällä hetkellä erityisen hyvä.

UPM:n toimitusjohtajalle Jussi Pesoselle ja yhtiön hallituksen puheenjohtajalle Björn Wahlroosille korotusten yleislinja tuskin on pääongelma. He haluavat tehdä sopimuksia eri liiketoimintayksiköiden tarpeiden mukaan. Myös Paperiliiton perinteisesti vahva mandaatti on ollut nyt este neuvottelujen aloittamisessa.

Silti yhtälön ei pitäisi olla ratkaisematon rasti. UPM onnistui tekemään sahoillaan Teollisuusliiton kanssa sopimukset, jossa yhtiö sai itselleen lisää joustoja ja palkansaajat lisää palkkaa. Vaikka paikallisuus lisääntyi, palkansaajaliikkeen edustus säilyi ja luottamusmiesten asema tunnustettiin.

Paperiliiton riittävän vaikutusvallan tunnustaminen uusissa sopimuksissa saattaisi olla ratkaisu myös UPM:n kriisiin. Suuryhtiö ja ay-liike ovat nyt paljon vartijoina. Jos sopua ei synny, koko Suomi kärsii.

Kun muut metsäjätit ovat saaneet sopimuksensa kuntoon, yhä useampi syyttävä sormi kohdistuu UPM:n johtoon.

Kirjoittaja on MT:n päätoimittaja.