Pekingin olympialaisten alkuun on aikaa enää pari viikkoa. Samaan aikaan rypyt kisajärjestäjien otsalla syvenevät. Kansainvälinen kiinnostus Kiinan ihmisoikeuksia ja erityisesti uiguuri-väestön kohtalosta on varjostanut kisoja pitkään. Viime päivinä hurjasti leviävä omikron on saavuttanut myös kisakaupungin kiinalaisten tiukoista varotoimista huolimatta.

Uusin koronamuunnos vaikeuttaa urheilijoiden, kisajärjestäjien, kansainvälisen tv-tuotantojen ja muun mediaväen sekä erityisesti Kiinan väestön elämään tavalla, jota ei vielä muutama kuukausi sitten osattu arvatakaan.

Olympiaisännät seuraavat parhaillaan pelonsekaisin tuntein koronan leviämistä. Jos isoissa lajeissa kilpailutoiminta keskeytetään, sama vaatimus alkaa lähestyä myös Pekingin kisoja. Pohjois-Amerikan jääkiekkoliigan NHL:n päätös jättää pelaajansa olympialaisista ulos oli tästä paha ennusmerkki.

Samaan aikaan monet maat ovat asettaneet Pekingin olympialaiset diplomaattiseen boikottiin Kiinan ihmisoikeustilanteen takia. Muun muassa Yhdysvallat, Britannia, Kanada, Australia, Belgia ja Viro ovat päättäneet näin.

Kyseisten maiden urheilijat voivat osallistua olympialaisiin, mutta diplomaattisella toimella halutaan nostaa esiin isäntämaan epäkohdat. Tämä on myös onnistunut. Kiinalaiset joutuvat jälleen kerran kiusallisesti puolustuskannalle heille arkaluontoisessa asiassa.

Huomion kiinnittäminen esimerkiksi uiguurien asiaan on ainoita keinoja, joilla vähemmistön hädänalaista tilaa voidaan maan ulkopuolelta millään tavalla tukea. Asia itsessään on jo tärkeä. Samalla Kiinalle on toki annettava reilu mahdollisuus osoittaa avoimuutta asiassa ja päästää puolueettomia tarkkailijoita kiistanalaisille alueille.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmoitti tiistaina, ettei aio kisoihin lähteä. Syynä on muun muassa Venäjän ja Ukrainan välille tiivistynyt jännite ja Itämeren alueella noussut kansainvälisen selkkauksen uhka.

Myös mahdolliset altistukset ovat kaikille valtionpäämiehille huomattavan isoja riskejä. On täysin mahdollista, että kansainvälinen poliittinen edustus jää huomattavasti Kiinan toivomaa tasoa vaatimattomammaksi.

Samalla virus antaa mahdollisuuden jäädä pois mainitsematta Kiinan ihmisoikeustilannetta.

Suomessa poliitikkojen debatti olympiaboikotista on ollut yllättävänkin vähäistä. Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat olleet asiassa pidättyväisiä.

Yksi ministeri kuitenkin ajatteli toisin. Kun hetki koitti, urheilusta vastaava kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) päätti lähteä suomalaisurheilijoita kannustamaan. Kiriherkkyyttä ei todennäköisesti olisi hillinnyt edes kohtalaisen vahva sidonta pohjalaiseen mäntyyn.

Vaikka Kurvinen ei suoranaisesti ulkopolitiikan linjasta vastaakaan, ministeritason osallistuminen demokraattisesta länsimaasta on kiinalaisille kuitenkin diplomaattinen voitto. Tämän Kurvinen nyt kisaisännille tarjoaa.

Hyötyä Kurvisesta ei Suomen joukkueelle juuri ole. Urheilijat pyrkivät myös kisapaikalla eristäytymään tehokkaasti omiin kupliinsa ja innokasta urheiluministeriä ei niiden väliin kaivata.

Tosin lopullista varmuutta Kurvisen matkasta tai edes koko kisoista ei vielä ole. Sen verran vakavaksi korona-tilanne voi vielä yltyä.

Uiguurien tilanne on vakava joka tapauksessa.

Kirjoittaja on MT:n päätoimittaja.