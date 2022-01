"Mitä monimuotoisempi on luonnon ja eläinten hyväksi ihan oikeasti töitä tekevien ihmisten joukko, sitä enemmän luonto ja eläimet hyötyvät."

Kansalaisaloite, jonka tavoitteena on kieltää kaikki metsästysraudat lailla, sai tammikuun alussa yli 52 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn.

Allekirjoituksen puolesta kampanjointiin näkyvästi sosiaalisessa mediassa, ja aloitelinkkiä jakoivat monet myös julkisuudesta tutut henkilöt. Some näytti taas voimansa. Kuka eläinten ystäväksi itsensä mieltävä voisi jättää aloitteen allekirjoittamatta, jos suosikkinäyttelijäkin siihen kannustaa? Raudathan ovat brutaali juttu.

Haastavaksi tilanne muodostuu niille eläinten ystäville, jotka ajattelevat metsästysrautojen tarpeellisuudesta ja käytöstä toisin. Jos onkin eläinten ystäviä, jotka haluavat tehdä töitä luonnon hyväksi poistamalla haitallisia vieraslajeja asetuksen mukaisilla loukuilla ja käyttää niissä heti tappavia rautoja?

Kun seuraa luontoa koskevaa keskustelua, on helppo havaita, että keskustelussa on uskonnollisia piirteitä. On oikeita uskovaisia ja vääräuskoisia, suorastaan harhaoppisia luonnon ystäviä. Mikä olisikaan uskossaan vahvan mielestä sietämättömämpää kuin harhaoppinen.

Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys palkitsi vuodenvaihteessa eläinten ystävänä henkilön, joka on koirien ystävä, mutta myös metsästäjä. Valinnasta kerrottiin yhdistyksen Facebook-sivulla, ja someraivo oli taattu. Keskustelussa käytettiin muun muassa termiä murhaaja, ja lopulta julkaisu oli poistettava.

Yhdistyksen mukaan kokeneella metsästäjällä on ollut suuri merkitys eläinsuojeluyhdistyksen toiminnassa. Heillä on suuri tarve luottometsästäjälle, joka voi tarvittaessa lopettaa loukkaantuneita eläimiä. Yhdistykselle tulee usein ilmoituksia eläimistä, joilla on niin vakavia vammoja, että niitä ei ole perusteltua viedä eläinlääkärille.

Näin asiaa perustelee siis yhdistyksen hallituksen jäsen Ylen jutussa. Ihminen, jolla on kokemusta käytännön eläinsuojelutyöstä ja niistä valinnoista, joita elävässä elämässä joudutaan tekemään toistuvasti.

Hän kuvailee miten tärkeää on, että luottometsästäjä osaa valita oikean aseen ja paikan, lopettaa eläimen lainmukaisesti ja oikeaoppisesti. ”Voimme luottaa siihen, että hän tekee sen hyvin, ja hänellekin on tärkeää, ettei eläin kärsi tarpeettomasti.”

Eläinsuojeluyhdistys onnistui osoittamaan valinnallaan, että mitä monimuotoisempi on luonnon ja eläinten hyväksi ihan oikeasti töitä tekevien ihmisten joukko, sitä enemmän luonto ja eläimet hyötyvät.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

