Kolumnisti Riku-Matti Akkanen kehuu Kaihon Karavaani -yhtyeen omaperäistä tyyliä.

Suomalaisten rakastama laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen (1970–) ilmoitti tammikuussa jäävänsä pidemmällä tauolle Kaihon Karavaani -yhtyeestään.

Keväälle ja kesälle sovitut keikat yhtye kuitenkin hoitaa sovitusti pandemiatilanteen niin salliessa.

Kilpeläinen korosti, ettei eri teille lähtemiseen liity riitaa tai draamaa vaan halu kokeilla jotain uutta.

Musiikillisesti monimuotoisen bändin riveissä Vain elämää -sarjastakin tuttu suosikkiartisti ehti vaikuttaa reilut 12 vuotta.

Kaihon Karavaani on luottanut reseptiin, jossa lattarirytmit sulautuvat slaavilaiseen baarijatsiin ja perinteiseen iskelmään. Monipuolinen keitos yhdistettynä Kilpeläisen oivaltaviin sävellyksiin ja sanoituksiin osoittautui alusta lähtien menestykseksi.

Kaihon Karavaanin esikoislevy Valon Pisaroita (2010) kelpasi niin suurelle yleisölle kuin kriitikoille: tuloksena oli useita musiikkialan palkintoja. Yhtyeen levyistä kaikkiaan kolme on myynyt platinaa ja kaksi kultaa.

Kokoonpanon lauluista tunnetuimmat hitit ovat Valon Pisaroita, Autiosaari ja Eloon!

Vaikka Tuure Kilpeläinen on yhtyeen johtaja ja pääasiallinen lauluntekijä, ei Karavaanin ainutlaatuista tyyliä olisi syntynyt ilman bändin viittä muuta jäsentä, yhtyettään tiiviiksi veljes­porukaksi luonnehtiva Kilpeläinen sanoo.

”Vaikka on kuinka artistia, niin se vaatii aina muiden ihmisten ajattelua ja resonanssipintaa, että inspiroituu.”

Orkesteriin ovat hänen mukaansa valikoituneet hyvät soittajat, joista jokaisella on intohimo omaan tekemiseen ja halu kehittyä jatkuvasti.

Esimerkiksi kitaristi Rocka Merilahti tunnetaan tyyli­taiturina, jonka perinnetietoinen soitto on huoliteltua ja selkeän melodista. Kitaristi on määritellyt musiikillista ­filosofiaansa näin:

”Bändillä on yksi tosi tärkeä tehtävä, että laulajalla on helppo vetää. Että homma svengaa ja soundit on kohdallaan.”

Valovoimaisista artisteista Rockalla oli kokemusta jo ennen Karavaaniin liittymistä, soittihan hän aiemmin muun muassa Hurriganes-legenda Remu Aaltosen bändissä.

Tuure Kilpeläisen mukaan Kaihon Karavaani on vierastanut vertailuja esimerkiksi Olavi Virtaan ja Agentsiin. Laulajan mielestä Suomessa bändi laitetaan liian hanakasti johonkin tiettyyn lokeroon vaikkapa sen vuoksi, että yhtyeessä on hanuristi – kuten Karavaanilla on.

Haitari kuuluu yhtä lailla kuubalaiseen ja afrikkalaiseen musiikkiperinteeseen kuin suomi-iskelmäänkin.

”Musiikkini ydin on rakkaus, se on myös elämän ydin. Siinä ympärillä ovat ilo ja suru sekä kaikki sävyt näiden välillä”, Kilpeläinen linjaa.

Kirjoittaja on Osuustoiminta-lehden toimituspäällikkö.